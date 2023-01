Tot i que el ‘Salvator Mundi’ de Leonardo DaVinci continuï ostentant el rècord de l’obra d’art per la qual més s’ha pagat en una subhasta (450 milions de dòlars), el mercat de l’art no està ansiós pels grans mestres europeus, més entregats col·leccionistes i compradors a artistes moderns i contemporanis, NFTs i alguna vel·leïtat. Tot i així, Sotheby’s i Christie’s els dediquen subhastes aquesta setmana a Nova York. I en la de Christie’s aquest dimecres titulada simplement ‘Old masters’ de dos retrats pintats per Francisco de Goya el 1805 han batut el rècord pagat en subhasta per un treball del geni de Fuendetodos, que s’eleva ara a 16,4 milions de dòlars.

Aquesta és la quantitat que un comprador del qual no hi havia dades a l’hora d’escriure aquestes línies ha pagat en la subhasta per ‘El retrato de Doña María Vicenta Barruso Valdés sentada en un sofá con un perro’ i el retrat de la seva mare ‘Doña Leonora Antonia Valdés de Barruso, sentada en una silla sosteniendo un abanico’. Els dos retrats s’havien posat a la venda per última vegada el 1951 i estaven des d’aleshores en mans d’una col·lecció privada. Tot i que la subhasta de 49 lots a Christie’s era sense reserva, és a dir, sense marcar un preu mínim, la dels dos retrats de Goya, de 105 per 84 centímetres, sí que estava garantida per la casa de subhastes per als venedors. S’havia estimat que aconseguiria entre 15 i 20 milions de dòlars. I, com la majoria de les 36 obres venudes finalment, ha quedat a prop de la part baixa d’aquesta estimació. El rècord anterior pagat per un goya en subhasta s’havia marcat el 1992. Va ser llavors quan el Getty Museum va adquirir a la sala Sotheby’s de Londres ‘Suerte de varas’ per 7,4 milions de dòlars, un preu que, ajustat a la inflació, avui superaria els 15 milions de dòlars. Una peça especial Segons explica l’assaig preparat per Christie’s sobre els quadros, que es van exposar el 2008 al Museu del Prado en l’exposició ‘Goya y la guerra’, aquest era un dels pocs retrats dobles de l’aragonès que quedaven a mans privades, i es tracta també de l’únic protagonitzat per dues dones. La seva creació va marcar un moment clau en la carrera del mestre i representa el principi d’un període de creixent llibertat artística. Va ser un dels primers que va fer quan el patronatge del seu art va sortir de la cort i la noblesa i es va començar a expandir en la burgesia. I Christie’s ha destacat també el seu excepcional estat de preservació, que presenta una oportunitat superba per estudiar la tècnica de Goya.