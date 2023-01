Maria Vega Salido (Manresa, 2000), veïna de Rajadell, és actriu. Ha creat, des de zero, el seu primer curt, en el qual és la guionista, directora i també protagonista. 27 noches és fruit del curs que impulsa el director de cinema manresà David Victori (El pacto, No matarás). Ja li han valorat i, d’entre la quinzena que es van presentar, li van assegurar que «és un dels millors». Contenta del resultat, li fa una «il·lusió increïble» presentar-lo avui (20 h) en una sala del Bages Centre, «on també David Victori ha estrenat les seves obres». Hi haurà 122 espectadors: «estarà ple». L’accés és per invitació, i «voldria que el públic opinés, per poder millorar».

27 noches és la història d’una noia que surt de festa amb una amiga, aquesta coneix un noi, i la protagonista marxa de la discoteca. Llavors l’amiga la truca perquè té un problema, ella surt corrents i té un accident. A partir d’aquí, es va revivint el mateix dia. «El curt es pregunta què passa si en comptes d’agafar un camí se n’agafa un altre», diu Vega, que ha rodat en un restaurant de Rajadell i a la discoteca SevenSeven. Ha estat un repte crear el curt en sis setmanes: «m’ha ajudat molta gent, i el què he invertit és en la qualitat de la fotografia». Ara el què vol és presentar 27 noches a concursos.