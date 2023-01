Cineclub projecta aquest diumenge The Girl and The Spider (La noia i l’aranya), un producció suïssa rodada el 2021 que ha generat debats cinèfils molt estimulants. Un dels seus autors, Ramon Zürcher, va debutar fa deu anys amb El extraño gatito, que guanyà el premi a la millor pel·lícula a l’Alternativa 2013; una òpera prima, tan inventiva com inclassificable, que suposava la targeta de presentació immillorable d’un creador dotat d’una veu més que singular. El seu nou llargmetratge, escrit i dirigit juntament amb el seu germà Silvan, ens apropa a una crisi essencial en la vida de dues amigues que resideixen a Berlín. Lisa ha decidit traslladar-se a una altra casa, i deixar el pis que estava compartint amb la Mara. Una decisió que impulsarà irremeiablement un torrent d’emocions. El film constitueix el segon lliurament d’una trilogia sobre la unió humana, i ens parla de les conseqüències d’una separació i del pes de la memòria. La premissa argumental (i dramàtica) no és precisament original, però el resultat final sí. L’enfocament dels creadors suïssos, tan audaç com genuí, és el mateix que definia El extraño gatito. Ambdues obres, rodades a la capital alemanya, transformen radicalment un paisatge quotidià(i unes qüestions aparentment properes) en un espai surreal, amarat del sarcasme més revulsiu i de la mirada més insòlita, on pot succeir en qualsevol moment el més sorprenent i desconcertant. Els germans helvètics conreen un minimalisme declaradament psicodèlic que s’aferma en uns ingredients expressius i unes interpretacions totalment oposades als codis del naturalisme. Cal desempellegar-se de qualsevol prejudici per poder gaudir plenament d’una proposta tan única i valuosa com és The Girl and The Spider. Un plat sucós, però alhora no apte per a tots els estómacs, que confirma la llibertat artística i la prodigiosa inspiració de l’univers Zürcher.