Pirat’s Sound Sistema publica ‘Bang Bang’ (Propaganda pel Fet), avançament del nou disc del grup que portarà el mateix títol i que sortirà el 10 de març. Un tema “afrobeat amb tocs de soca on no hi falta el ritme frenètic marca de la casa”. El tema arriba acompanyat per un videoclip enregistrat a la sala Stroika i a la Deskomunal i produït per Sabotatge Produccions. La banda de reggae en català passa a estar formada per quatre membres amb la incorporació de la veu femenina Serena D. Albero, qui “aporta nous timbres, més festa i més mala llet al projecte”, han destacat des del grup.

Fa més de 20 anys que els Pirat’s Sound Sistema van començar la seva trajectòria i acumulen quatre discos i un EP, així com 850 concerts de reggae i dancehall. El nou treball, han explicat, inclourà 10 noves cançons amb “ritmes jamaicans i un dub a mans de Chalart 58”, i es publicarà el 10 de març.