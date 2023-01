El grup català Blaumut va triar Manresa per acabar la seva gira per presentar el seu últim treball, Olímpica i Primavera, que es va estrenar el març del 2022. Divendres a la nit va actuar al teatre Kursaal. El grup va tocar una desena de noves cançons com Atles, La Teoria i El que vull combinat amb altres himnes de discs anteriors com Bicicletes (2012) o Pa amb oli i sal (2012).

No tornaran a pujar als escenaris fins al quatre de maig al Palau de la Música. Olímpica i Primavera és el sisè disc que presenta el quintet amb Xavi de la Iglesia com a veu principal, Oriol Aymat al violoncel, Vassil Lambrinov al violí, Manuel Krapovickas al baix i Toni Pagès a la bateria des de 2021. Un grup que va començar el 2003 a fer proves casolanes i a experimentar amb sons, i que ja ha actuat sis vegades al Kursaal des del llançament del seu primer àlbum. Segons explica De la Iglesia, el nou disc no té un tema central, ja que les cançons parlen de temes com la vida, experiències, filosofia o maneres d'entendre les coses. «El vaig escriure en un context de pandèmia quan estàvem reclosos a casa, i d’una manera o altra plana damunt dels textos». El públic del Kursaal va rebre el grup amb il·lusió i esperant la música celestial i tan profunda del grup. Amb un «Bona nit, Manresa!», el conjunt va començar el concert, que va durar una hora i mitja. De la Iglesia detalla que una de les cançons més ben arrelades al públic ha estat Innocent, ja que és un himne a la pau escrit des de les coses que tenim a tocar i el públic s’hi ha sentit identificat, segons diu. Simfonia de veus Tot i que De la Iglesia és la veu principal, el concert és un binomi de veus, o millor dit, una simfonia de veus que juguen amb els sons dels instruments com a Bicicletes quan Lambrinov arriba a fer sons amb un xerrac en directe. El grup es va mostrar en tot moment a l’alçada i va transmetre la seva filosofia de músiques plenes de sensacions, sons, melodies i paraules que arriben al cor del públic. Dalt de l'escenari va estar encerclat per unes tires de leds que anaven canviant de color segons la cançó i formaven part del concert. . El grup va recordar al públic que tornarà amb la gira Blaumut 10 que no tracta d’un nou disc, sinó de celebrar que fa deu anys van publicar el seu primer disc El Turista. Es tractarà d’una gira per poder oferir aquelles cançons que en altres concerts no hi ha temps per tocar perquè es presenta un nou disc. «Serà una gira pensant en el públic que ens ha seguit durant tot aquest temps», explica De La Iglesia. Es pot definir com una antologia de les cançons més demanades, una mena de greatest hits -grans èxits- en directe.