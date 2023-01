La compositora, cantant i arpista valenciana Alba Asensi publica el seu segon disc, ‘Sóc poeta’ (Microscopi) on música i poesia es fusionen a través de 12 peces. Diversos poetes contemporanis han posat lletra a l’àlbum que ha musicat Asensi, entre els quals hi ha els catalans Carme Cabús, Adrián Hernández i Ona Blanco. La música es va crear a partir dels poemes en totes les cançons. “El que m’ha resultat més fàcil és començar a introduir música a una lletra que ja de per si té una sonoritat”, assegura en una entrevista amb l’ACN. Asensi considera que ser poeta és “aconseguir mantenir la capacitat de percebre la bellesa en qualsevol circumstància i context”. El 2019 va presentar el seu primer treball discogràfic ‘Semillas’.

Asensi apunta que ‘Sóc poeta’ és un concepte que li va arribar “en un dia d’il·luminació” després d’una crisi existencial que va patir quan volia respondre a la pregunta sobre què era ella en el terreny musical: “Ni m’he centrat en cantar només, ni en tocar l’arpa, ni en escriure”, afirma. La compositora no sabia què respondre a la pregunta perquè sempre s’ha centrat en moltes coses a la vegada. Però va ser a partir del concepte ‘soc poeta’ que va sentir que sota el paraigües d’aquestes dues paraules tot era possible, un lloc on podia ser cantant, ballarina, escriptora... La compositora considera que ser poeta és “aconseguir mantenir la capacitat de percebre la bellesa en qualsevol circumstància i context”. Alguns dels poemes inclosos al disc van sorgir de converses amb poetes que la cantant coneixia. Després de llegir els poemes rebuts, Asensi va tenir la necessitat de fer-ne cançons com va passar amb el tema ‘Volveremos al mundo’. En altres casos, va ser la cantant qui va demanar al poeta que li enviés algun dels seus textos i després en va fer una tria per l’àlbum. La música es va crear a partir dels poemes en totes les cançons. “El que m’ha resultat més fàcil és començar a introduir música a una lletra que ja té una sonoritat. Començo molt per la intuïció i llegeixo el poema i a partir d’aquí quan tinc idees que m’agraden li dono la forma de cançó”, assegura. Cada poema ve de persones tan diferents i de persones que es troben en etapes en el seu desenvolupament humà tan diferent, que es fa difícil dir quin tema recorre el disc, assenyala. Tot i això, a nivell musical, indica que posa la seva veu a totes les cançons i que l’acompanyament instrumental i harmònic és l’arpa. Es poden escoltar diferents tipus d'arpes històriques i tradicionals (barroca, gòtica i kora africana). De fet, els estudis principals d’Asensi són cant i arpa històrics a l’ESMUC. “M’agrada molt el so senzill, subtil i que necessita d’una escolta profunda”, apunta. Entre els seus referents, cita de música antiga a Núria Rial i Arianna Savall, i de música contemporània, Sílvia Pérez Cruz. ‘Sóc poeta’ està format per 12 peces, de les quals nou són poemes musicats per Alba Asensi. Tots són obra de poetes actuals, persones amb les quals l'Alba Asensi s’ha sentit aprenent i admiradora com Asunción Libertad, Adrián Hernández, Àngela Baldó, Luis Miguel Sanmartin, Gràcia Jiménez, Carme Cabús, Noèlia Diaz Vicedo, Francisco Aranda i Ona Blanco. Alba Asensi, que s’ha encarregat de la producció, composició i arranjaments, està acompanyada per Rita Baulida a la percussió; Laia Domenech, al violoncel; les sopranos Miriam Trias i Marina Cabau; Pablo Albarrán i Alejandro Mateo, al violí; Carla González, al contrabaix; Alejandro Mateo, a l’ukulele i la lira; Maria Gil, a la flauta; Christos Barbas, al ney, i Abraham Lojo a la guitarra. El concert de presentació de l’àlbum serà el 27 de gener a l'Espai cultural ‘El Taller Tumbao’ d'Alacant. Alba Asensi Cantant, arpista i compositora, Asensi està establerta a Sella (Alacant) i realitza el Grau Superior d'Interpretació Musical a l’ESMUC a Barcelona amb l’especialitat de cant històric. Finalitza el 2022 amb la soprano Marta Almajano i paral·lelament rep classes amb les arpistes Mara Galassi i Magdalena Barrera. El 2022 crea Feminarum Aures, un projecte musical i molt personal dedicat a les compositores de l’edat mitjana. El 2019 va presentar el seu primer treball discogràfic ‘Semillas’.