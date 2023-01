L'espectacle Malson d'una nit d'estiu, creat a partir de la violació patida per una noia a Igualada la matinada de Tots Sants del 2021, es podrà veure el divendres 10 de març (20 h) al Teatre Conservatori de Manresa. El muntatge està interpretat per la quinzena de membres del grup de Teatre Jove de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal i les entrades ja són a la venda al preu de 5 euros, tant a les taquilles del Kursaal com a la web kursaal.cat.

L'impacte causat per la brutalitat de l'incident, que va deixar malferida una noia de setze anys, va motivar el grup a crear una peça teatral, que van bastir a partir de textos de Jauría, de Jordi Casanovas, La Feréstega Domada i Titus Andrònic, ambdós de Shakespeare, del film Magnòlia i un text de Guillem Clua. Dirigida per Guillem Cirera, l'obra es va estrenar l'1 de juliol com a taller de final del curs 2021-22 de l’Aula d’Arts Escèniques a la sala petita del Kursaal, i es va representar també el darrer 25 de novembre en 2 funcions al Casal Familiar Recreatiu Els Carlins de Manresa, dins dels actes de commemoració del Dia Internacional de la Violència contra les Dones. Gairebé 800 noies i nois de centres d’educació secundària de la ciutat hi van assistir. Els joves intèrprets, d'entre 16 i 19 anys, són Núria Barrera Sanllehí, Guillem Valle Santasmasas, Núria Llorens de la Cruz, Marc Romera Elvira, Martina Puig Orcero, Marc Montraveta Capsada, Víctor Martínez Solé, Iria Ramon Castell, Núria del Àguila Munté, Berta Ros Esquius, Aina Cervera Garriga, Ariadna Castelló Caus, Zoe Cost Alarcon, Judit Roca Lleonart, Anna Garcia Catasús, Júlia Rius Major i Ariadna Delis Pons. L’alumna Duna Salvador és la lletrista i intèrpret d’una cançó de l’espectacle.