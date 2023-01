La cantant Mar Grimalt (Felanitx, Mallorca, 1996), guanyadora de la 14a edició del Concurs Sons de la Mediterrània, ha publicat aquest dimarts el seu primer disc titulat ‘Espurnes i coralls’ (Microscopi). Amb l’acompanyament i producció musical de Joana Gomila i Laia Vallés, Grimalt ha trobat “un univers sonor a partir dels sons de les màquines de la fàbrica de vibrats i pretensats de la seva família”, ha destacat el segell discogràfic. De fet, al disc, format per nou peces, “la veu humana i la veu de les màquines s’entremesclen, conviuen i en són les protagonistes”. El primer àlbum de la cantant mallorquina camina entre la música d’arrel i l’electrònica.

“Amb aquest disc he volgut honrar la feina de la meva família que m’ha fet tenir la vida que visc i alhora m’he pogut reconciliar amb aquesta nina que jugava als caramulls de grava. Però el disc no tracta d’explicar aquesta història. Aquest treball neix d’un crit per rompre la cuirassa i trobar l’espai propi des de l’estructura que el sosté”, ha indicat Grimalt a través d’un comunicat.

El disc està gravat a Suralita, a Manacor (Mallorca), l’espai de creació artística de Joana Gomila i Laia Vallés. Es va gravar tot en directe durant tres dies de novembre del 2022. Gairebé totes les cançons estan gravades a duo amb Ada Elionor, que forma part del nou format de concerts en directe.

Entre les nou cançons del disc hi ha dos poemes musicats, un d'en Miquel Bauçà, en la cançó ‘Recull de versos’, i l’altre de Damià Huguet, en la cançó ‘La inutilitat’. També com a oda d’una cançó, ‘Reset’, hi ha uns versos d’Antonina Canyelles. Tots tres són poetes mallorquins.