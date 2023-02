La cantant Beyoncé ha anunciat que actuarà el 8 de juny a l’Estadi Olímpic de Barcelona en el marc de ‘Renaissance World Tour’. Les entrades pel concert es posaran a la venda el 10 de febrer a les deu del matí, a través de les pàgines web de Live Nation i Ticketmaster. La popular cantant oferirà 40 concerts per Europa i Estats Units en el marc de la gira del disc ‘Renaissance’, que va publicar l’any passat. Aquesta és la seva primera gira en solitari dels últims sis anys. Un tour que començarà el 10 de maig a Estocolm i acabarà el 27 de setembre en Nova Orleans.

La gira produïda per Parkwood Entertainment i té Live Nation como a promotora passarà per ciutats com Cardiff, Edimburg, Sunderland, París, Londres, Marsella, Amsterdam, Varsòvia, Boston, San Francisco, Toronto, Chicago, East Rutherford, Atlanta, Las Vegas i Los Ángeles.