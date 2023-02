«Arrels», un espectacle contra la transfòbia amb música d’autor bagenc

Espectacle apte per a majors de 10 anys.

L’espectacle 'Arrels' que arriba aquest dissabte al vespre al Kursaal és la nova creació de la companyia WeColorMusic dirigida per l’ullastrenca Mar Puig i el surienc Mateu Peramiquel. El muntatge es va estrenar el passat 21 d’octubre a Rubí, tot i que el projecte va néixer a Manresa. 'Arrels' és fruit de la demanda d’un microteatre de caire infantil per part de l’Ajuntament de Manresa per representar al Dia Internacional contra la LGTBI+fòbia.

Peramiquel explica que el projecte va agafar embranzida i, en veure l’èxit que tenia en les diferents localitats on es representar, van creure que era un tema suficientment rellevant per convertir-lo en un musical d’una durada de vuitanta minuts. «Sempre intentem que siguin històries reals, ja siguin familiars, d’amics o veïns», comenta Permiquel. Per escriure 'Arrels' van haver de realitzar un procés de recerca de casos que els va portar al poble veí: a Rubí.

La història es basa en el cas d’Alan Montoliu, un jove de disset anys que vivia amb els seus pares i es va haver d’enfrontar a una societat que no el deixava ser tal com era ell ni trobar les arrels per florir. Tot i haver dit als seus pares que “se sentia un noi”, quan va decidir fer el trànsit, es va trobar amb una societat injusta plena de judicis que van provocar el seu suïcidi el 2015. La seva història va tenir un final injust a causa de la transfòbia que persisteix a la nostra societat. Tot i haver aconseguit canviar el seu nom al Registre Civil i convertir-se en el segon menor trans de Catalunya, s’ha convertit en un símbol de la lluita contra la LGTBIQ+fòbia.

'Arrels' és un espectacle que pretén donar a conèixer aquest tipus de realitats que segur que se n’han patit moltes més després de l’Alan. És un musical dirigit a joves i adults, ja que és un reflex del nostre entorn. Peramiquel comenta que la intenció és portar l’espectacle més enllà de l’entreteniment. «La nostra filosofia és agafar històries locals, explicar-les a l’escenari i convertir-les en universals», afegeix.

La història no només explica la vida de l’Alan, sinó que dona veu a la seva família i éssers estimats. «'Arrels' és un espectacle que ens ha permès aprendre i créixer com equip creatiu i directiu, però sobretot com a persones», diuen als autors.

El musical està format per quatre personatges que Puig i Peramiquel ja tenien en ment, així que no es va fer cap càsting obert. L’Ander Mataró, que interpreta a l’Alan, és un jove actor que s’està formant professionalment a Aules de Barcelona; Patricia Paisal, que fa de mare, ha participat a musicals com 'Billy Elliot', 'Sister Act' o 'La Bella y la Bestia'; la Vinyet Morral, que dona veu a la Mia, ha actuat a 'Bruna' i a 'Bye Bye Monstre'; i, finalment, el Cisco Cruz, que fa de doctor, professor i avi, entre d’altres personatges secundaris, ha sortit a musicals com 'Maremar' i 'El Petit Príncep'.

WeColorMusic també ha portat a l’escenari altres espectacles com 'Bruna', que ha estat tres anys de gira per ciutats de l’estat, dues temporades a Barcelona i ha guanyat el Premi Teatre Barcelona al Millor espectacle Familiar (2021). Per altra banda, 'Les històries de l’avi Josep' van néixer en ple confinament i després d’explicar-les en una secció de ràdio a l’Ona Bages, ara s’exhibeixen a l’escenari en petit format. Mentre facin 'Arrels', el musical 'Bruna' seguirà viu a les escoles, en tallers escolars i activitats, però 'Les històries de l’avi' Josep seguiran a l’escenari perquè tenen un format més reduït.

'Arrels' és un projecte que ha crescut molt més del que s’esperaven, és per això que aprofitant l’estrena del Kursaal, la companyia anunciarà novetats sobre el futur de l’espectacle, fins aleshores ens haurem de mantenir a l’espera. Puig és qui ha escrit el text i el guió de l’espectacle, i Peramiquel s’ha encarregat de la composició musical, i els dos asseguren que l’espectacle farà vibrar el Kursaal, que si 'Bruna' va agradar, aquest encantarà. Els autors també estan molt agraïts a l’Ajuntament d’Ullastrell i de Rubí per col·laborar fermament amb el projecte i cedir-los espais d’assaig.