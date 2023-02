El berguedà Manel Alías estrenarà un pòdcast a Catalunya Ràdio el mes de març. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha fet l'anunci aquest divendres, en el marc de la presentació del nou catàleg de pòdcasts per al 2023. La creació d'aquest projecte s'emmarca en l'aposta de Catalunya Ràdio pel format d'àudio en streaming per aquest 2023, que doblarà la seva oferta actual amb 30 noves propostes.

L'ex-corresponsal de TV3 a Rússia, Manel Alías canvia de registre i el format amb l'estrena 'Parem l'antena', un espai d’entrevistes reposades a persones d’àmbits diferents, però sempre sota un sol concepte. El nou projecte del berguedà s'estrenarà durant el mes de març.

Projectes per a tots els públics

L'aposta per aquests "continguts de primera divisió", en expressió el director de l'emissora, Jordi Borda, es tradueix en tota mena de propostes, de gèneres diversos, tant de ficció com de no ficció, per a adults i joves. Entre els més destacats, a banda del nou projecte del berguedà, hi ha 'Teresines pim pam pum', creat per La Cubana; el divulgatiu 'Parem l'antena', l'espai humorístic d'entrevistes 'El llindar' amb Toni de la Torre; 'Gent normal', sobre salut mental amb Adam Martín; i 'Superheroïnes', contes basats en esportistes femenines d’èxit catalanes i els seus "superpoders”.

Catalunya Ràdio ha presentat aquest divendres el seu nou catàleg de pòdcasts. A dia d'avui hi ha una trentena d'espais disponibles al web i l'app de l'emissora, i d'aquí a final d'any aquest número creixerà fins als 60. La inversió de la casa en aquests nous formats ascendeix aquest any al mig milió d'euros.

L'emissora duplica així la seva oferta d'aquest tipus de format de continguts àudio, com una "aposta estratègica" de la casa i de la CCMA, en la línia d'adaptar-se a les noves formes de consum digital. Així ho han explicat aquest matí la presidenta de la Corporació, Rosa Romà, i el director de l'emissora, Jordi Borda.

Borda ha destacat la diversitat de continguts i el fet que s'adrecen a tots els públics, inclòs l'infantil. Així "eixamplem els nostres públics", ha dit convençut el periodista, després de detallar que a dia d'avui ja són 64 els milions de reproduccions d'àudio dels pòdcasts que es fan des de la casa.

"El podcast permet arriscar, innovar, provar formats nous i anar a comunitats que potser en altres formats no es podria, perquè cadascú quan entri a les nostres plataformes trobi un contingut que respongui al seu interès", rebla el director.