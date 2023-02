Coincidint amb els actes del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, Sallent retrà homenatge a quinze sallentins deportats a Mauthausen. El 2009 ja es va fer un homenatge a onze veïns que havien perdut la vida tràgicament al camp de concentració austríac. I gràcies a la tasca de recuperació de la memòria històrica de les associacions Ateneu Republicà del Cogulló i d'Amical de Mauthausen, anys després s’ha descobert que quatre sallentins més també van ser deportats a Mauthausen. Són Ramon Armengol Calderer, Francisco Cirera Sola, Adolfo España López i Juan Piedra Artero.

És per això que divendres a la tarda es realitzaran diverses accions: es farà la descoberta d’una placa col·locada al cementiri municipal de Sallent (a 2/4 de 5 de la tarda), amb una ofrena floral, una actuació musical a càrrec de la violoncel·lista Cèlia Roca i parlaments dels familiars de les víctimes.

Seguidament, a les 6 de la tarda, la comitiva es traslladarà a la Sala Vilà i Valentí per celebrar l’acte central que recordarà qui van ser els sallentins deportats. Comptarà amb les intervencions de representants de l’Ateneu Republicà (Júlia Pardillo), el President d'Amical de Mauthausen (Juan M. Calvo), el Departament de Promoció i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat (Adam Majó), els historiadors Daniel Montañà i Josep Rafart, i l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta. Aquesta acció respon, subratlla Ribalta, al "nostre compromís per recuperar la memòria d'aquella gent que va ser represaliada tan sols per les seves idees polítiques". Aquesta és una iniciativa de l’Ajuntament de Sallent, l’Ateneu Republicà del Cogulló, l’Amical de Mauthausen i Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

Recuperar de l’oblit

Aquesta descoberta es va originar a partir del llibre dels historiadors i escriptors Daniel Montañà i Josep Rafart, Sota les botes de Hitler, que relata les memòries d’un supervivent de Mauthausen on apareixen referències a persones provinents del Berguedà i d’altres àmbits geogràfics, com el cas de Ramon Armengol. A partir d’aquí es va poder estirar el fil fins a trobar més sallentins deportats i, actualment, ja se n’han registrat quinze.

Els onze sallentins homenatjats el 2009 van ser Jaume Arís Estrada, Josep Duró Sabata, Jaume Escaler Puig, Manuel Fernández López, Esteve Flotats Caus, Manuel Giménez Garrido, José Hato Fernández, Joan Poch Sardà, Salvador Ventura Tort, Llorenç Vilaseca Carrió i Francisco González Cuadrado.