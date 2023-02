La banda barcelonina Stay Homas ha publicat aquest divendres el primer avançament del segon disc que veurà la llum aquest primavera. La cançó porta per títol ‘La nòria’ i és un tema que narra quan la vida és converteix en una sínia per la sensació d’estancament “insuportable” que obliga a recórrer a la gent “que val la pena”. “A la nova cançó els Stay Homas canten a aquella persona que és casa, que ajuda a baixar de la sínia que agafa fortament de la mà i que acompanya en el camí, sigui quin sigui”, han explicat en un comunicat. El tema s’ha enregistrat en diversos estudis com el de Genís Trani o el del propi Arnau Figueres i compta amb una producció “directa i senzilla” amb un “bombo poderós com una catedral”.

En un comunicat, la discogràfica de la formació ha constatat que ‘La nòria’ “és una joia a l’alçada de la resta dels seus èxits”. “Un hit instantani marca de la casa que neix del seu domini del Pop en majúscules, del seu virtuosisme a l’hora d’interpretar-lo i del control absolut de les seves tres veus, que quan s’harmonitzen desprenen amor pur”, han sostingut. La formació també ha explicat que les primeres dates de concerts confirmades d’aquest any seran al Cabró Rock de Vic (Osona), el Canet Rock a Canet de Mar (Maresme) i a Mallorca, el Festival Cruïlla i el Pirata Beach Festival.