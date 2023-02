La periodista i escriptora Eva Piquer (Barcelona, 1969) trenca un silenci novel·lístic de més de vint anys amb la ficció «Aterratge» (Club Editor), un relat fascinat per la imatge d’un avió estavellat al mig d’Islàndia i també una metàfora sobre aprendre a continuar després de viure una tragèdia.

Piquer sent que aquest és un llibre «important» a la seva vida, i que el silenci que trenca no és sinó un renaixement tant vital com literari. «La meva supervivència passava per escriure’l, necessitava escriure’l per passar pàgina i continuar escrivint», explica, remarcant que Aterratge no serà «un bolet» sinó el primer de molts. Tres plans narratius s’alternen i dialoguen en aquest aterratge literal i emocional.

A Aterratge, Eva Piquer reconstrueix i novel·la uns fets reals: l’accident d’un avió que es va estavellar l’any 1973 en una costa de penya-segats a Islàndia, la carcassa del qual segueix abandonada al mateix lloc. Per fer-ho, escull tres plans narratius i una estructura fragmentària: el viatge a Islàndia de la narradora barcelonina, que vol saber-ne més; la història de l’aterratge d’emergència explicada pel pilot (Gregory Fletcher); i el present de la narració.

Per a l’escriptora, aquest és un llibre molt important: «El necessitava» per tornar a obrir l’aixeta de la ficció per a adults».