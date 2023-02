Lildami ha publicat aquest diumenge ‘M’és igual’ (Halley Records), el primer avançament del seu tercer àlbum ‘Dummy’, que veurà la llum el 23 de febrer. Al nou single, que arriba després de ‘Supermercat’, la cançó més radiada de 2022 a Catalunya, Lildami fa un crit en contra de “la mentida de les xarxes socials” i proclama que no li importa el que la gent publiqui a les xarxes, les seves fotos falses i els seus moments d’eufòria artificial. La cançó és una producció de Genís Trani i està a camí entre el pop i la música urbana. Sr. Chen també hi col·labora amb algunes veus addicionals. ‘Més igual’ surt acompanyat per un videoclip.

El raper de Terrassa publicarà el seu tercer disc el 23 de febrer. Es titularà ‘Dummy’, que es pronuncia ‘Dami’. Segons ha explicat el segell discogràfic, Dummy “simbolitza fins a quin punt la seva carrera ha obert camí per a la creixent escena de pop urbà que li ve darrere”. Lildami va ser el membre del jurat del talent show 'Eufòria’ de TV3. També va ser el primer raper que va sonar a les emissores musicals catalanes des que el 2019 va publicar el seu primer disc, ‘Flors mentre visqui’. La cançó ‘Supermercat’ va ser la més radiada de 2022 a Catalunya, segons el rànquing que elabora l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Audiovisuals Catalans i va ser el clip en català més vist de l'any a la plataforma YouTube, amb 1.006.100 visualitzacions.