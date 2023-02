El Gremi de Llibreters de Catalunya ha apostat per impulsar un ‘cànon Espinàs’ amb els grans llibres de l’escriptor i periodista, mort aquest diumenge als 95 anys. El president del gremi, Èric del Arco, ha manifestat que l’objectiu del cànon és crear “una petita col·lecció per fer més fàcil” la lectura de les seves obres a aquells que no l’han llegit o als que volen recuperar els seus llibres. “Com a obra de país seria un regal que ens faríem tots”. Del Arco ha fet aquestes declaracions des del Palau de Generalitat després de visitar la capella ardent de l’escriptor.

Del Arco ha apuntat que quan algú mor i a més era tan estimat com Espinàs els llibreters es bolquen per veure quin homenatge li poden dedicar i com poden portar els seus llibres a les llibreries. En el cas d’Espinàs, ha afegit, es troben algunes obres, però ell tenia una obra tan extensa amb els seus llibres periodístics que costa trobar-ho tot. En aquest context, ha assegurat que és el moment de fer el ‘cànon Espinàs’ i triar quins són els seus grans llibres i fer-ne una petita col·lecció. Creu que ara, després del d’aquest dimarts, tocar fer un segon homenatge a Espinàs, tot i que s’ha mostrat convençut que el segell La Campana ho farà. “Ha de quedar un ‘cànon Espinàs’ que faci que tots aquells que no l’han llegit mai, ho puguin fer”, ha remarcat.