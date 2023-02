Ja queda menys per a la gran festa del cine espanyol: la gala dels Premis Goya se celebra el dissabte 11 de febrer al Palau d'Exposicions de Sevilla. L'Acadèmia promet que durant tota la cerimònia hi haurà sorpreses i el cantant C Tangana, l'actriu Penélope Cruz, el director Juan Antonio Bayona o el periodista Jordi Évole seran algunes de les personalitats encarregades de lliurar els premis Goya 2023.

Però no seran els únics; actrius de la talla de Carme Maura, Blanca Portillo, Maribel Verdú, Nora Navas o actors com Leonardo Sbaraglia, Asier Etxeandia, a més d'Isabel Coixet i la iraniana Mitra Farahani; els directors i guionistes Paula Ortiz, Manuel Martín Cuenca, Leticia Dolera i Daniel Sánchez Arévalo; Clara Roquet i Mar Coll també pujaran a l'escenari. Entre la llista de convidats que desfilaran per la catifa vermella hi ha el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. També hi acudirà el ministre de Cultura, Miguel Iceta. Les noves cares dels premis Goya 2023 La llista de pel·lícules amb més nominacions la lidera 'As bestas', l'últim treball de Rodrigo Sorogoyen. Aquest llargmetratge opta a 17 'cabezons, entre ells, tots els 'grans': millor pel·lícula, millor direcció, millor guió original i millors actor i actriu protagonista (Denis Ménochet i Marina Foïs). Qui vota als Goya? Així funciona una Acadèmia que demana (encara més) sang nova La gran competidora de la cinta de Sorogoyen serà 'Model 77'. La pel·lícula d'Alberto Rodríguez optarà a emportar-se 16 premis. El segueixen 'Alcarràs' i 'Cinco lobitos', que podria anar a casa amb onze 'cabezones'. Horari i on veure la gala La gala se celebra l'11 de febrer al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla. Començarà, si es compleix l'horari previst, a les 22 hores, però l'acció arrencarà unes hores abans. Cap a les 19 començaran a desfilar els convidats per la catifa vermella. Un any més la televisió pública serà l'encarregada de retransmetre la nit més important del cinema espanyol. La catifa vermella es podrà veure a través de la pàgina web de RTVE mentre que La1 retransmetrà la gala.