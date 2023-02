Fidel a la seva tradicional cita al calendari, ARCOmadrid torna a protagonitzar aquest mes l'actualitat artística amb unes xifres de participació que parlen de confiança, vitalitat i optimisme. És la gran festa de l'art, que se celebra del 22 al 26 de febrer als pavellons 7 i 9 del Recinte Firal d'IFEMA MADRID, un punt de trobada anhelat per artistes consagrats o a punt d’estar-ho, galeristes, comissaris, col·leccionistes i amants de l'art .

Tal com s'ha detallat a l'acte de presentació en què han participat Juan Arrizabalaga, director general d'IFEMA MADRID i Maribel López, directora d'ARCO, la Fira Internacional de l'Art Contemporani comptarà amb la participació de 71 galeries espanyoles i 140 d'internacionals, amb una destacada presència llatinoamericana. El creixent interès de les galeries de tot el món per estar presents en aquesta cita anual confirma el seu potencial com a mercat actiu i com un lloc destacat per donar visibilitat als artistes, i per impulsar el coneixement i la investigació. Una fira que, tal com ha assenyalat Juan Arrizabalaga, compleix 42 edicions, “amb un extraordinari recorregut i un ampli reconeixement internacional, fruit d'haver sabut evolucionar, però també mantenir-se fidel a la seva essència com a plataforma de mercat i com a referent dels nous valors internacionals i de l'escena i l'ecosistema de l'art llatinoamericà”.

ARCO, ambaixadora de Madrid i Espanya

Organitzada per IFEMA MADRID, aquesta Fira fa un pas més investigant en les pràctiques artístiques passades, presents i futures al llarg dels continguts presentats, que convertiran Madrid en capital internacional de l'art contemporani, amb la regió mediterrània com a tema d'anàlisi central. L'elevada qualitat de les seves propostes i l'altura de mires d'aquesta fira s'emmarca dins la missió d'IFEMA Madrid de “situar la capital al capdavant dels circuits internacionals i de potenciar la seva capacitat d'atreure un turisme qualificat que aporti valor a la ciutat. ARCOmadrid representa un dels grans ambaixadors de Madrid i d'Espanya”, ha subratllat Juan Arrizabalaga.

Sense perdre de vista l'objectiu de difondre la creació artística, dinamitzar les vendes i erigir-se en una de les principals plataformes del mercat de l'art contemporani, ARCOmadrid es configura, un any més, al voltant del Programa General, que dona cabuda a 170 galeries de primer nivell. Aquesta selecció es completa amb les 47 galeries de les tres seccions comissariades.

La primera, “Opening by Allianz”, destaca per prendre el pols a l'escena internacional del galerisme jove, reunint una nodrida selecció, realitzada per les comissaries Julia Morandeira Arrizabalaga i Yina Jiménez Suriel. En total, aquesta secció acull l'obra de 24 artistes de procedència, recorregut i llenguatge variats. “El que busquem amb aquesta secció és descobrir, trobar-nos en llocs que no coneixem”, assenyalava Maribel López.

Per part seva, la secció “Mai el mateix. Art llatinoamericà” continua investigant la diversitat de pràctiques i sensibilitats artístiques procedents de Llatinoamèrica. Comissariada per Mariano Mayer i Manuela Moscoso, estarà formada per una selecció d'artistes de 11 galeries.

L'oferta artística que es preveu que atregui l'interès de 90.000 visitants es completarà amb 20 Projectes d'Artista, a més de col·leccionistes i convidats especials i fòrums de trobada. “Tot aquest contingut explica la doble naturalesa d'ARCO com a espai purament comercial i com a institució cultural”, apuntava la directora. Una vocació que queda plasmada també en l'entrada a preus reduïts per a estudiants, l'obertura al públic durant el cap de setmana i el programa del fòrum, un lloc on el discurs a diversos nivells es comparteix perquè es puguin acostar diferents perfils i interessos.