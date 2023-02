El FineArt Igualada arriba a la seva 11a edició amb un total de 49 exposicions que es podran veure en 23 espais diferents de la ciutat d'Igualada. El certamen de fotografia, que se celebrarà del 24 de febrer al 19 de març, tindrà fotògrafs d'arreu del món i també amb diverses activitats paral·leles vinculades a la imatge. Entre d'altres, es podran veure exposicions de Joan Fontcuberta -Premi Nacional de Fotografia 1998-, Gabriel Casas Galobardes o Ferran Sendra, així com els internacionals Jana Ašenbrennerová (txeca), Olyia Dubovik (siberiana) o Guillermo Franco i Diego Petrilli (argentins). També hi haurà un espai dedicat als fotògrafs igualadins Roger Velàzquez, Anna Planas i Ramon Pallarés.

El programa del FineArt s'ha donat a conèixer aquest dimecres al migdia al pati del Museu del Cal Granotes, un dels nous espais expositius que tindrà aquesta 11a edició. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha destacat que el FineArt és un "festival de referència" no només per als igualadins sinó també per la gent de fora i celebra que durant els dies que dura el certamen "la ciutat es pot exhibir en el seu màxim esplendor".

El director del festival, Ramon Muntané, ha explicat que enguany el programa del FineArt compta amb diversos fotògrafs internacionals provinents de països com el Japó, República Txeca, Sibèria, Argentina, Rússia, Alemanya o Algèria. D'entre les mostres, destaca l'exposició 'Creixent entre els morts', de la txeca Jana Ašenbrennerová, que retrata nens que viuen en un lloc poc comú: els cementiris locals de Manila (Filipines).

Altres mostres destacades seran la d'Alfons Rodríguez i Xavier Aldekoa amb 'Indestructibles. Una mirada a la generació del futur de l'Àfrica', que posa l'accent en els avenços i els reptes de la generació del futur d'aquest continent. També es podrà veure una gran exposició -la més gran del festival- sobre el Parc Nacional de Doñana dels fotògrafs Ofelia de Pablo i Javier Zurita.

El certamen continua apostant per donar visibilitat a les escoles de disseny i fotografia i enguany es mostraran els treballs de diferents alumnes de centres d'arreu del país.