L'Espai d'Arts escèniques del Kursaal de Manresa ha estat reconegut pels Premis Enderrock 2023. Els guardons han distingit la tasca de 13 entitats de la indústria musical catalana que enguany arriben a alguna data remarcable, i, en el cas de la instal·lació bagenca, es destaca el 15è aniversari de la reinauguració.

En un comunicat, l'organització dels Premis Enderrock d'enguany remarca que el Kursaal, "amb prop de 80.000 espectadors anuals, ha consolidat la capital bagenca com una parada obligada en la gira dels principals espectacles i un pol de referència en la difusió de la música i el teatre a Catalunya". Així, en destaquen el model de gestió municipal de les instal·lacions, alhora que remarquen la "qualitat i l'estabilitat" de la programació que acull.

A més a més, Enderrock ha lliurat els reconeixements a la indústria musical catalana als festivals Porta Ferrada (60 edicions), Sons del Món (15 edicions), Ítaca (10 edicions), Jardins de Pedralbes (10 edicions), Strenes (10 edicions), Talent (10 edicions) i al circuit de sales Curtcircuit (10 edicions); als segells Fresh Sound New Talent (30è aniversari) i The Indian Runners (10è aniversari), a l’equipament Centre Cultural Albareda (10è aniversari); al Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio (40è aniversari) i al programa de ràdio Catalunya Exprés Magazine (15è aniversari).

Votacions populars

Els artistes finalistes més nominats als Premis Enderrock són Els Catarres, amb tres categories a millor disc, cançó i directe, i Zoo, amb tres categories a millor artista, videoclip i directe. A més, han obtingut una doble nominació Julieta, La Pegatina, Lildami, Mariona Escoda, Oques Grasses i The Tyets. S’han anunciat aquest dimecres els candidats finalistes als Premis Enderrock 2023 per votació popular de la 25a edició dels Premis de la Música Catalana. Enguany s’han comptabilitzat 45.240 vots (amb un espectacular 21% d'increment respecte l’edició anterior) en les dues rondes de votació. Esquirols rebrà el Premi d'Honor, Marina Rossell el Premi a la Trajectòria i el Barça, l’Enderrock Estrella.

Roser Cruells, d'Els Catarres, ha manifestat que estan molt contents per les nominacions als Enderrock que han rebut. "Això vol dir que els nostres seguidors són molt fidels i que el disc ha funcionat molt bé i el directe també", ha assegurat. De fet, Els Catarres juntament a Zoo són els finalistes amb més nominacions als Premis Enderrock 2023 per votació popular.

En la llista dels grups i cantants més nominats han obtingut una doble nominació Julieta, La Pegatina, Lildami, Mariona Escoda, Oques Grasses i The Tyets. Entre els finalistes a millor artista del 2022 per votació popular hi ha Miki Núñez, Oques Grasses i Zoo, i a millor cançó, ‘Diamants’, d’Els Catarres, ‘Supermercat, de Lildami i ‘De l'1 al què’, de The Tyets. Figa Flawas, Julieta i Mariona Escoda són els finalistes a millor artista revelació.

S’ha obert aquest dimecres la tercera i última ronda de votacions a través del web www.enderrock.cat, que s’allargarà fins al 19 de febrer. El resultat dels guanyadors de les categories de votació popular –juntament amb els premis de la crítica– es donaran a conèixer en una doble celebració el dia 1 de març en un dinar de gala al Mas Marroch a Vilabrareix i el 9 de març a la Nit dels Premis Enderrock a l'Auditori de Girona.

Premis especials

Enderrock ha anunciat quatre premis especials. El grup osonenc Esquirols, Premi Enderrock d’Honor, amb una trajectòria que va del folk a la cançó d’autor compromesa, ocupen un lloc preeminent en la història de la música popular catalana. Fa 50 anys, per Sant Jordi, va publicar-se el primer disc d’Esquirols, ‘Cants al vent’ (Edigsa, 1973).

La penedesenca Marina Rossell, posseïdora d’una gran veu i d’una humanitat encara més gran, rebrà el 9 de març el Premi Enderrock a la Trajectòria. Per la seva banda, el productor Roger Rodés és el Premi Joan Trayter al millor productor i arranjador musical de l’any. Cofundador de Medusa Studio, juntament amb Manu Guix, ha treballat amb artistes locals i internacionals, com ara Nathy Peluso, Macaco, Shakira, Nil Moliner, Rosalía, Judit Neddermann, Cesk Freixas, Doctor Prats, Gertrudis o La Pegatina, entre molts d’altres.

El Premi Enderrock Estrella 2023 serà per al FC Barcelona, per haver catalanitzat Spotify i la banda sonora de cada partit és música en català. Un pas important per a la llengua perquè simbolitza com, des de la societat civil, s’assoleixen fites de present i futur.

Com ja es va anunciar, després de 25 anys de premis Enderrock els organitzadors han decidit fer un rentat de cara a la cerimònia per arribar als nous públics. Per fer-ho, els mítics presentadors de la gala (Fel Faixedas i Carles Xuriguera) passaran el relleu a la nova generació: Andreu Juanola i Alba Riera.