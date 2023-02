La previsible demanda d’entrades a la revenda per veure els artistes més populars una vegada que s’han esgotat a les vies oficials, obre una segona opció per als fans que no han tingut sort en primera instància. Però una vegada surt dels canals oficials, augmenten els riscos de ser víctima d'estafa, com ha quedat demostrat en les entrades dels concerts de C. Tangana, Maluma o Aitana al Wizink Center o el dels Rolling Stones al Wanda Metropolitano. Algunes de les entades venudes eren falses.

Així ho ha acreditat la Policia Nacional després de rebre més de 100 denúncies per falsificació d’entrades per a aquests recitals en els darrers dies. A partir de llavors es va establir la coneguda operació Zapatilla, que ja s’ha saldat amb la detenció dels principals sospitosos en un pis d’Alacant. Els presumptes estafadors calcaven la imatge de l’entrada, generant codis de barra i de QR perquè no aixequessin sospites i donessin l’aparença de ser plenament vàlides. En la detenció, els agents es van apoderar de vuit discos durs, dos telèfons mòbils, 18 targetes SIM, 11 targetes de crèdit, tres USB i dos ordinadors portàtils. També van bloquejar 13 comptes bancaris en els quals els detinguts guardaven els ingressos de les vendes fraudulentes.