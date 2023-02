L'Agrupación Señor Serrano debuta a Manresa amb una reflexió sobre l'estatus de la veritat

«Tenim molt clar què és la mentida, però la veritat és més difícil de captar, és un concepte que rellisca», explica Àlex Serrano abans del bolo de l'espectacle The Mountain que l’Agrupación Señor Serrano fa avui a Manresa, després del que la companyia va dur a terme a Belgrad i abans del que anirà a fer a Taipei. «Mai havíem estat al Kursaal», afegeix l’autoproclamat President de la República d’un col·lectiu únic en el panorama teatral. La primera visita a la capital bagenca és una oportunitat perquè els espectadors de la Catalunya central descobreixin el joc escènic d’una proposta que crea una narrativa a l’escenari i una altra en una pantalla en temps real.

«Què és la veritat per mi? I per a l’altre? Depèn del punt de vista, del consens, del relat?» es pregunta Serrano en un muntatge que parteix de dos casos reals del segle XX en que la veritat va esdevenir matèria de conflicte. D’una banda, el programa radiofònic 'La guerra dels mons', d’Orson Welles, que el 1938 va provocar el pànic entre la seva audiència narrant una invasió extraterrestre. De l’altra, l’expedició de la National Geographic Society britànica a l’Everest que va liderar George Mallory el 1924 i de la qual mai s’ha sabut si va coronar el cim o no, motiu pel qual de moment consta que els pioners van ser Edmund Hillary i el xerpa Tenzing Norgay el 1953.

Tal i com apunta Serrano, «la ràdio era un mitjà nou i Welles va ser el primer que el va pervertir», motiu pel qual «va posar en crisi la noció de confiança, i cada cop que apareix un mitjà nou aquesta desconfiança hi és». Sobre la conquesta del cim més alt del planeta, l’espectacle parteix de l’analogia entre assolir un cim i atènyer la veritat que ve «des de la filosofia presocràtica» i que Serrano situa també en el mite de la caverna de Plató. "Els homes s'alliberen quan surten del forat a la muntanya i pugen dalt de la muntanya», conclou.

El cos de Mallory es va trobar l’any 1999 a una distància d'entre sis i set-cents metres del cim i persisteix el dubte de si estava pujant o baixant. El que no va aparèixer mai va ser la càmera: «Kodac diu que si algú la troba, podria ser que encara es puguin revelar les fotografies», afegeix Serrano. Tampoc hi havia el retrat que l'alpinista portava d'ell i la seva dona per deixar-la al cim. És una pista que van conquerir els 8.848 metres o, simplement, la va perdre com la màquina mateixa, que potser va rodolar fins a un lloc innaccessible?

'The Mountain' beu del mateix estil que peces tan aplaudides com 'Katastrophe', 'A house in Asia', 'Birdie' i 'Kingdom'. Sobre l’escenari, Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dorda manipulen objectes petits i atrezzo divers i una càmera els va seguint i projecta en una pantalla les històries que narren, en temps real. En aquesta ocasió, però, sobre la fusta del Kursaal també hi haurà una actriu, Ana Pérez Moya, caracteritzada d'un Vladimir Putin que dissertarà amb el públic sobre «les estratègies per camuflar la veritat».

És important saber que l’espectacle es va estrenar el 2020, molt abans de l’esclat de la guerra d’Ucraïna. «El nostre Putin planteja perquè hem de confiar en un mitjà i no en un altre, perquè sí en el The New York Times i no en Russia Today», indica Serrano. Totes aquestes preguntes flotaran aquest divendres per la platea del Kursaal.