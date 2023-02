Quan un entra al museu de l’Acadèmia del cinema a Los Angeles, una de les primeres coses amb les que es troba pujant per les escales és una rèplica del tauró protagonista del film. Considerat com el primer ‘blockbuster’ de la història, va destrossar la taquilla nord-americana i va provocar que el públic fugís de les platges aquella temporada. La llegenda explica que el tauró mecànic del film es va espatllar i que Spielberg va preferir jugar amb la suggerència terrorífica que ha fet el film immortal.

ET, L’EXTRATERRESTRE

Segons diu el propi director, després del divorci del seus pares, Spielberg va omplir el buit imaginant un company invisible extraterrestre. Ja va abordar el conflicte a Encontres a la tercera fase, però va aprofundir-hi definitivament en la que és una de les pel·lícules més emotives del gènere de la ciència ficció. Conté moltes escenes icòniques -impossible citar-les totes-, però Elliott i E.T. volant en bicicleta davant la lluna ha marcat la història del cinema.

A LA RECERCA DE L'ARCA PERDUDA

El film d’aventures per excel·lència. El talent per les ‘screwball comedies’ del guionista Lawrence Kasdan sumat a l’astúcia de Spielberg i l’encant de l’estrella més rutilant del vuitanta van fer que ningú tornés a mirar mai més de la mateixa manera un arqueòleg. Una nissaga mítica que ha generat cinc pel·lícules, la darrera de les quals, Indiana Jones and the dial of destiny, ens arribarà el proper mes de juny, amb Spielberg produint, però James Mangold dirigint.

JURASSIC PARK

El salt en els efectes especials digitals del primer Jurassic Park va ser tan aclaparador que el film, trenta anys després, encara resulta fresc i sorprenent. La nissaga no només va generar un renovat interès per la paleontologia, sinó un significatiu discurs sobre la lluita entre la naturalesa i la cobdícia humana. Absolutament vigent, de fet. Com la majoria dels films d’aquesta llista, va esdevenir el més recaptador de tots els temps després de la seva estrena.

LA LLISTA DE SCHINDLER

Des de 1993, la primera peça musical que a un li passa pel cap quan pensa en representar la tristesa és la música d’aquest film, del colossal John Williams, ànima imprescindible del cinema de Steven Spielberg. La llista de Schindler es va convertir en la consagració dramàtica definitiva del director, tant davant del ulls del públic com de l’Acadèmia de Hollywood, després de molts anys considerat únicament i només un realitzador d’entreteniments.