Abans de donar nom a la popular productora de Spielberg, l’any 1968 el joveníssim cineasta va anomenar Amblin un curt de 26 minuts que va escriure d’una tirada i que va despertar l’atenció de Hollywood, fins el punt que un executiu va oferir-li un contracte per treballar-hi 7 anys. És interessant perquè el curt sovint té més a veure amb Albert Serra o Gus Van Sant que amb el Spielberg que coneixerem després: dos personatges perduts al desert estableixen una amistat sense parlar entre ells.

El diablo sobre ruedas

Som davant de la que probablement sigui una de les tv movies més ambicioses de tots els temps. Amb només 25 anys, Spielberg va demostrar un absolut control del llenguatge cinematogràfic amb aquesta obra mestra del suspens rodada en només 12 dies. La influència del seu admirat Alfred Hitchcock (a qui espiava quan era adolescent durant els rodatges) se suma a un brillant guió de Richard Matheson, ànima de La dimensió desconeguda.

Boja evasió

De vegades sembla que no hi pugui haver res més diferent o contradictori que la comercialitat de Spielberg i el rigor intel·lectual de, per exemple, el festival de Canes. Però pocs recorden que l’any 1974 Spielberg va guanyar a Canes el premi al millor guió amb aquesta pel·lícula ben pròpia de l’amargant cinema nord-americà dels setanta. La familia trencada del film, en constant voluntat de reconstrucció, ja marcava la que seria la temàtica més important de la seva filmografia.

Minority Report

L’any 2001, Spielberg obria una etapa comparativament molt més fosca i complexa amb A.I. Intel·ligència artificial, potser perquè tancava un projecte del propi Stanley Kubrick. Immediatament després Spielberg va signar Minority report, una adaptació distòpica del desafiant Philip K. Dick amb tanta mala bava i cinisme que l’hauria pogut dirigir el propi Roman Polanski. En el film, Tom Cruise era un policia perseguit per una societat futurista on els criminals se’ls detenia abans de cometre el crim.

Munich

Per molts és el seu retrat històric més reexit i no és precisament el més conegut ni de lluny, sobretot en comparació amb Salvem el soldat Ryan o La llista de Schindler. Va ser la seva primera col·laboració amb el dramaturg Tony Kushner (Àngels a Amèrica), que s’ha convertit en el seu guionista de capçalera des de llavors. Spielberg va convertir la venjança dels serveis secrets d’Israel després del Setembre Negre de 1972 en una resposta metàforica dels atemptats del 11-S de 2001 als Estats Units.