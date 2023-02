Joan Jordi Miralles és un d’aquells autors inclassificables, amb una visió postmoderna de la literatura. Té una perspicàcia i un nervi narratius que el duen a oferir una prosa sòbria i hipnòtica («quirúrgica i incisiva», diu la contracoberta del seu últim llibre), que flueix amb naturalitat i, alhora, manté el lector atrapat en històries més profundes del que de vegades, en una sinopsi o en una lectura superficial, pot semblar. El narrador de Miralles acostuma a exposar els fets en tercera persona, focalitzat en els protagonistes, i es mou, d’una manera força asèptica, entre l’omnisciència i l’objectivitat. És el que en podríem dir un «narrador neutre», que exposa els fets de forma objectiva, que pot apuntar algun pensament dels personatges, però que s’aparta de qualsevol valoració. Hi ha altres característiques que defineixen l’obra de Miralles: els personatges, sovint, es troben desubicats en relació a l’entorn; de vegades sucumbeixen a atraccions malsanes; en els relats acostumen a aparèixer les relacions entre pares i fills; la intimitat dels protagonistes es presenta a partir d’obsessions o de detalls aparentment banals. Joan Jordi Miralles té una veu literària pròpia, i això el converteix en un escriptor interessant. S’ha anat construint un univers literari, amb un estil molt personal que aconsegueix singularitzar la seva obra. I el seu últim títol,Triomfador (Males Herbes, en català; Seix Barral, en castellà), és una mostra excel·lent d’aquest estil i d’aquest talent narratiu.

Triomfador se situa als anys noranta i se centra en l’Ulisses, un noi de tretze anys, amb un talent innegable per a la pràctica esportiva, que fitxa pel Barça juvenil de bàsquet. Com que és de Manresa, s’ha d’instal·lar a La Masia, la residència del club per a les futures promeses. A partir d’aquest moment, la vida de l’Ulisses es converteix en un malson de pallisses i humiliacions («A La Masia no fan persones, més aviat les destrueixen»), que el xicot aguantarà estoicament, amb l’esperança de triomfar algun dia en el primer equip.

La trama, doncs, planteja una clàssica història de bullying i superació. És la història d’un noi que es fa gran, que madura, a base de trompades. Podria ser l’argument d’una novel·la juvenil. Miralles, però, s’aparta d’aquesta possibilitat amb un estil i un punt de vista radicalment personals. La prosa i l’estil del manresà, d’una gran nitidesa i precisió, desgrana un seguit d’experiències que, per a ser gaudides amb profunditat, demanen maduresa lectora i capacitat d’anar un xic més enllà del que es diu.

El fet que Joan Jordi Miralles, quan tenia l’edat del protagonista, residís a La Masia durant un parell de cursos com a jugador de bàsquet en la secció juvenil del F C Barcelona permet a l’autor retratar aquest univers amb coneixement de causa, però no converteix necessàriament la novel·la en un retrat del que va viure ni, encara menys, en una autoficció. Segurament li ha servit per congregar i foragitar més d’un fantasma, però, al marge d’aquesta circumstància, la potència del text, la força visual que transmet i les sensacions que desperta, fan que l’artefacte, com a artefacte purament literari, funcioni perfectament.