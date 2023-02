As bestas, la gran guanyadora de la 37 edició dels Premis Goya amb nou dels guardons, entre ells els més importants, com els de Millor Pel·lícula, Millor Direcció (per a Rodrigo Sorogoyen) o Millor Actor Protagonista (per a Denis Ménochet), es podrà tornar a veure des d'aquest dimarts a Multicinemes Bages Centre. A la Sala 11, a les 19.20 h. El film també es projecta aquests dies a Yelmo Abrera.

As bestas és una coproducció catalana d'Arcadia Motion amb el suport de l'ICEC i es va rodar entre El Bierzo i Galícia. Antoine i Olga, els protagonistes, són una parella francesa establerta de fa temps en un poble de l’interior de Galícia. Allí tenen una vida tranquil·la, tot i que la seva convivència amb els habitants del poble no és tan idíl·lica com desitjarien. La tensió creixerà a partir d’un conflicte amb els seus veïns, els germans Anta. As bestas està protagonitzada per Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego Anido i Marie Colomb. La pel·lícula gravita sobre l'enfrontament entre el món rural i l' urbà i parteix de la por per reflexionar sobre l'origen de l'odi i la xenofòbia. La pel·lícula avança des d'una primera part protagonitzada per personatges masculins fins a una segona en què les dones els prenen el relleu, posant de manifest les diferències entre homes i dones a l'hora de resoldre els conflictes. Coescrita pel director amb Isabel Peña, la pel·lícula va tenir la seva ‘premiere’ mundial al Festival de cinema de Canes i va formar part també de la programació del Festival de Sant Sebastià, on va obtenir el premi del públic a la millor pel·lícula, i del de Sitges.