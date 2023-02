Barraques de Vinya: L’expressió del Silenci és el títol de l'exposició de pintures de Neus Suarez i fotografies de Joan Torruella que posen valor el patrimoni de les barraques de vinya al territori i que inaugura aquest dijous la Demarcació Comarques Central del Col·legi d’Arquitectes a la seva seu, la Casa Lluvià (c/ Arquitecte Oms, 5). Les barraques de vinya són construccions rurals de pedra seca que tenien diferents usos, com servir d'aixopluc, desar-hi eines o com a alberg de bestiar, entre altres.

L’acte d’inauguració de la mostra serà dijous a les 2/4 de 8 del vespre i es podrà visitar fins al 18 de març, de dimecres a dissabte de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. Neus Suarez és llicenciada en Belles Arts, en l’especialitat de pintura, per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat estudis de disseny a l’Escola Massana de Barcelona i ha fet diversos cursos monogràfics d’arts aplicades, escultura, tapís i escenografia aplicada a la televisió. Joan Torruella, per la seva banda, és fotògraf des de ben petit. Quan tenia 15 anys, amb el seu avi, el reconegut fotògraf reporter Francesc Casañas —que firmava com a “Francari”—, ja va muntar un laboratori fotogràfic per revelar els seus clixés. Ha realitzat diversos treballs temàtics i darrerament ha focalitzat el seu treball fotogràfic en el món de la pedra seca al Bages i ha realitzat diverses exposicions sobre aquest tema. Tots dos assistiran a l’acte d’inauguració de l’exposició, en què també intervindrà l’historiador i gestor cultural Jaume Plans Maestra, que farà una xerrada sobre la pedra seca al territori (l’any 2008 va rebre el Premi Valeri Serra Boldú al treball Arquitectura Tradicional Rural en Pedra Seca a la comarca del Bages, publicat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Per finalitzar l’acte d’inauguració es farà un tast de vins de DO Pla de Bages comentat per l’enòleg Joan Soler.