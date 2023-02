El raper novaiorquès David Jude Jolicoeur, un dels membres de l’icònic trio de hip-hop De La Soul, ha mort als 54 anys, segons han informat aquest dilluns mitjans locals nord-americans. La mort del raper, més conegut amb el nom artístic de Trugoy the Dove, l’ha confirmat a la cadena CNN Tony Ferguson, el publicista del trio musical. Ferguson ha expressat que la mort de Jolicoeur ha sigut «una gran pèrdua», tot i que no n’ha concretat les causes.

Segons el mitjà nord-americà, Jolicoeur, nascut a Brooklyn, és considerat com un dels artistes de hip-hop més influents de les dècades del 1980 i 1990 i era membre de De La Soul des de la seva fundació el 1988. Grup cèlebre El trio estava integrat, a més, per Vincent Manson, conegut com a Pasemaster Mase, i Kelvin Mercer, que té el sobrenom artístic de Posdnuos. De La Soul va treure el seu àlbum debut ‘3 feet high and rising’ el 1989 que incloïa l’èxit ‘Me, myself and I’, que va passar 17 setmanes a la llista Billboard Hot 100, segons la CNN. Segons la revista ‘Rolling Stone’, que també ha confirmat la mort de Trugoy, que recentment es feia dir Dave i també era conegut com a Plug Two, el músic havia parlat obertament sobre la seva lluita contra una insuficiència cardíaca que patia els últims anys. Reconegut com un dels actors més innovadors en la història del rap, De La Soul va deixar la seva empremta particularment a principis dels noranta quan van representar un equilibri divertit per a la llavors puixant escena del rap gangsta, assegura la revista especialitzada.