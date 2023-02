La sala de plens de l'Ajuntament d'Avinyó acollirà aquest dissabte (12 h) un acte en record dels dos alcaldes republicans Antoni Careta i Reixach i Quintí Coll i Alsina, que van ser afusellats pel feixisme al camp de la Bota el 1939. L'acte comptarà amb la presència de familiars dels homenatjats; i intervindran l'alcalde Eudald Vilaseca, la regidora de Cultura, Helena Vilà, i Genís Frontera, historiador i membre de l'Associació Memòria i Història de Manresa.

Antoni Careta, militant del sindicat agrícola Unió de Rabassaires i alcaldable per ERC a partir del gener del 1934, va ser batlle d'Avinyó a partir del novembre del 1936. Quintí Coll, militant del sindicat obrer CNT i secretari del Centre d'ERC d'Avinyó, va ser alcalde del municipi a partir del març del 1937 en substitució de Careta. Set mesos després, l'octubre del 1937, Coll va ser rellevat per Careta que va tornar al capdavant de l'ajuntament republicà fins que el maig del 1938 el mobilitzà l'Exèrcit Popular. Amb la victòria feixista del 1939, tots dos van ser empresonats i conduïts a Barcelona. Condemnats a mort sota l'acusació d'"adhesión a la rebelión" o, el que és el mateix, de mantenir-se lleials a la legalitat republicana, aquell mateix any Quintí Coll va ser afusellat el 28 de març i Antoni Careta va ser afusellat el 27 d'abril.

Amb aquest acte de recuperació de la memòria històrica d'Avinyó, es clourà l'etapa en la qual ajuntaments del Bages han rehabilitat la figura dels seus alcaldes assassinats pel franquisme. Des de fa anys i assumint la dramàtica pluralitat dels fets esdevinguts a la Catalunya en guerra contra el feixisme, s'ha desenvolupat aquest projecte (el Bages afusellat) que ha comptat amb l'assessorament i el suport de l'Associació Memòria i Història de Manresa i que haurà acabat homenatjant fins a dotze alcaldes republicans del Bages que van ser afusellats pel fet d'haver representat els ajuntaments democràtics i antifeixistes (1931-1939).

Durant aquest període de recerca i de reivindicació d'el Bages afusellat, Avinyó haurà homenatjat els seus dos alcaldes, Antoni Careta i Quintí Coll; Cardona al batlle Joan Torrents; Castellbell i el Vilar a tres alcaldes, Esteve Biosca, Isidre Vila i Salvador Vila; Oló al batlle Maurici Camprubí; el Pont de Vilomara i Rocafort a tres alcaldes més, Francesc Orpina, Pere Brunet i Josep Pifarré; Sant Joan de Vilatorrada al batlle a Agustí Soler; i Sant Salvador de Guardiola a l'alcalde Francesc Enrich.