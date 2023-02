Clam: del 12 al 22 d'octubre i amb una retrospectiva sobre el món rural

Del 12 al 22 d'octubre del 2023. Aquestes són les dates del proper Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que canvia el setembre per l'octubre per no "coincidir amb altres certàmens que també s'han mogut de data". L'objectiu? Tenir "la possibilitat de reunir millors pel·lícules per al públic". El manresà Esteve Soler, director des de la passada edició del festival, que ja va canviar la primavera per la tardor, explica així a aquest diari el perquè el dinovè Clam es mou en el calendari. I tot i que encara falten vuit mesos, el que també ja tenen clar a la direcció és que el proper festival oferirà una retrospectiva centrada en el món rural amb pel·lícules "d'autors clàssics que han tractat el tema: de John Ford o Agnès Varda", apunta Soler.

El festival, celebrat a Manresa, Navarcles i Sant Fruitós, va fer l'any passat un salt endavant amb unes xifres mai vistes, més de 10.000 espectadors presencials i online. La idea, apunta Soler, és mantenir els principals eixos de l'anterior edició quant a "equip, seus i estil de programació". "El públic va respondre i va desbordar qualsevol previsió, volem continuar aquesta aventura d'una manera similar". L'any passat, el Clam es va celebrar "al mig" del festival de cinema de Sant Sebastià i el de Sitges. Una situació que enguany no es donaria si el certamen es tornava a celebrar pels vols del 23 al 2 d'octubre, com el 2022. També s'havia de pensar en "la fira Mediterrània" (que enguany es farà del 5 al 8 d'octubre) per evitar la saturació d'activitat en dies coincidents. "S'ha de pensar en el públic i el cert és que la tardor continua sent el millor moment per al Clam: ha acabat l'estiu, s'obre la temporada i tothom té ganes de fer coses". És un bon moment perquè "les distribuïdores ja han tancat acords" i això afavoreix "trobar les pel·lícules que busques".

Tenir de seu principal a Manresa el Multicinemes Bages Centre va ser "un dels grans encerts" que els organitzadors no volen perdre. Soler, col·laborador d'aquest diari i que demà viatja a la Berlinale, que es farà del 16 al 26 de febrer, explica que, tal i com feia abans d'agafar la batuta del Clam, continuarà visitant festivals, ara, però i com ja va fer l'any passat, caçant títols que es puguin estrenar o que puguin formar part de la programació del festival de cinema social bagenc: "del Festival de Berlin en vam programar sis, per exemple".

Del sensellarisme al món rural: de Nomadland a Alcarràs

Si l'any passat el cicle temàtic del certamen es va dedicar al sensellarisme, amb "Les altres Nomadland", amb films agermanats a la gran guanyadora dels Oscar, aquest 2023 es posarà l'accent "en un tema que sovinteja cada cop més en el cinema d'autor, el món rural. Ho hem vist en premiadíssims films com As Bestas o Alcarràs. Es tracta d'obrir un debat sobre el que significa per a la societat relacionat, per exemple, amb factors com l'envelliment", explica Soler.

La 18a: L'edició del canvi

La 18a edició del Clam canviava de dates (de la primavera a la tardor), estrenava direcció (amb el cineasta i dramaturg Esteve Soler) i afegia Sant Fruitós com a seu fixa del festival al costat de Manresa i Navarcles. Celebrava una ambiciosa edició de canvi que va projectar alguns dels millors títols de cinema social i d'autor de la temporada. Pel·lícules que només s'havien pogut veure als festivals de Sundance, Canes, Venècia, Berlín i Sant Sebastià. La prioritat del nou director era fer un salt de qualitat quant a programació i tots els llargmetratges de les sessions oficials (a competició o no) van ser inèdits a Catalunya i la sessió inaugural, La nuit du 12 (2022), del cineasta Dominik Moll, a més, estrena a l'estat.