Ara fa un any, l'escriptor i filòleg manresà Jordi Estrada (1958), columnista d'aquest diari, publicava Lilinne i les bombolles de sabó (Edicions de 1984), una obra que barrejava realitat i ficció i que feia protagonistes Flaubert i la seva neboda l’estiu del 1872. Era la segona novel·la del manresà en dotze anys després de Rius paral·lels, un debut en la literatura inspirat en el poeta lleidatà Màrius Torres que va publicar la berguedana L'Albí el 2010 i que ara torna a les llibreries. La recuperació de la seva primera obra -que feia uns anys que ja no es podia trobar- en una edició revisada, editada novament pel segell berguedà, es presentarà a la llibreria Poques Paraules de Manresa el mes que ve.

"Quan l'editor Jaume Huch em va comentar que estaria bé tornar a reeditar Rius paral·lels vam arribar a l'acord que més que una reimpressió estaria bé fer una edició revisada de la novel·la per incorporar o polir matisos", explica Estrada. La novel·la, assenyala, "va funcionar molt bé en els Clubs de Lectura i jo havia anat apuntant les aportacions dels lectors: un detall que no havia vist o que m'havia passat per alt o alguna expressió que no era la més adequada o que era ambigua..." El treball de reedició de Rius paral·lels va començar fa un parell d'anys ("sense pressa", de fet, tal i com la va escriure en el seu moment) amb un text que no canvia "ni l'estructura ni els personatges" però que el manresà ha "depurat" a nivell estilístic quant a lèxic, sintaxi, ortotipografia i amb una actualització de la normativa: "amb els accents diacrítics, per exemple". I repassant el text "a partir de les relectures pròpies i les aportacions del lectors". Rius paral·lels suma, també, un epíleg del crític, comissari d'exposicions i professor universitari manresà Joaquim Noguero (que li va presentar a Barcelona i Girona la seva segona novel·la), una nova portada (un fragment del quadre L'assassí amenaçat, 1927, de René Magritte) que, com diu Estrada, "reinterpreta" l'esperit del llibre, i incorpora una cita de Jordi Pàmias en l'obertura de la novel·la que s'afegeix a les anteriors de Robert Graves i Narcís Comadira. Quan es rellegeix un text de fa anys, diu Estrada, "sempre penses que potser explicaries les coses d'una altra manera però no he revisat un assaig sinó una ficció". I la dèria per apuntar el que li suggereixen lectors la manté , "en les presentacions de Lilinne, com ja havia fet a Rius paral·lels" Si el seu debut ha tardat més d'una dècada en reeditar-se, Lilinne i les bombolles de sabó podria tenir properament una segona edició.

Rius paral·lels es va publicar l'any en què se celebrava el centenari del naixement de Màrius Torres (1910-1942) i va guanyar el Premi Amat-Piniella 2012. Sense ser cap biografia, Rius paral·lels és, com explicava el mateix autor, una "ficció lírica" inspirada en el poeta lleidatà, que va viure els seus últims anys al sanatori antituberculós de Puig d'Olena i que passa en quatre dies, del 28 al 31 de desembre del 1942. "És la història d'una persona jove, que afronta les adversitats de la vida: la malaltia, la guerra... i que es refugia en un escut protector que és l'art, la literatura", apuntava Estrada. I ara, tretze anys després, quina relació continua mantenint amb Màrius Torres?. Segons Estrada, "el vaig rellegir molt durant la pandèmia, a ell i als poetes en general. Com deia Margarit, la poesia fa companyia, com a consell i com a refugi. I amb Torres, en particular, m'hi vaig sentir molt identificat, segurament per la reclusió: ell va passar dels 25 als 32 anys, fins que va morir, en un sanatori i en una cel·la".

La presentació de la reedició revisada de Rius paral·lels es farà el dijous 16 de març, a les 7 de la tarda, a la llibreria Poques Paraules (c/Urgell, 35) de Manresa, amb la presència de l'autor i dels manresans Llorenç Capdevila, professor i escriptor i de Pere Joan Cardona, metge i investigador, expert en l'estudi de la tuberculosi que va ser, apunta Estrada, "un dels assessors de la novel·la, qui em va ajudar a documentar-me sobre la malaltia"