De la idea de celebrar el 69è aniversari de l'autora fent 69 trobades amb 69 dones neix el llibre que signa la manresana Jaci Molins Roca (1951). Titulat Trobades amb 69 dones (Parcir Edicions), el volum es presenta aquest dimecres (19 h) a la llibreria Parcir (c/ Àngel Guimerà, 74). Molins, metgessa especialista en rehabilitació, psicoterapeuta i coach, ara ja jubilada, va viure els seus primers vint anys a la capital del Bages i ara resideix a Roda de Berà. Explica, en la introducció del llibre, que la seva intenció inicial era realitzar 69 experiències però la pandèmia ho va canviar tot. Es va traslladar de Barcelona a Roda de Berà i es va plantejar com celebrar l'aniversari. I inspirada per La caça de bruixes de la Silvia Federici va decidir fer trobades amb dones "significatives" que li refermessin la paraula comare. Va encetar el projecte el 22 de desembre del 2020 amb la seva filla Èlia, a Roda de Berà, dos dies després del seu aniversari i el va acabar a Manresa, els dies 16 i 17 de desembre, amb la seva germana Eva.

Jaci Molins, que també ha fet exposicions amb el nom d'Eparracart i participa a Roda de Berà a l'Hotel d'Entitats fent tallers de sexualitat femenina, és autora de quatre llibres de coaching-salut i d'articles científics i de divulgació. Trobades amb 69 dones és el seu llibre més personal