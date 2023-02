L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que es va presentar oficialment a la Fira Mediterrània de Manresa amb el seu primer projecte, Trencadís, l'octubre del 2021, organitza una nova edició de La Crida, uns tallers de formació internacional en música i cultura tradicional dels Països Catalans. Aquesta nova edició del curs intensiu es farà del 5 al 8 d'abril a la Casa de colònies Dom Bosco de Castellnou del Bages, i està especialment dirigida per músics joves de clàssica, moderna, jazz i tradicional d'entre 18 a 28 anys, que ja tinguin formació musical prèvia en aquests àmbits.

Una formació que estarà impartida per professionals com Dani López (conjunt), Vicent Martí "Palermet" (cant redoblat), Pau Puig (gèneres del País Valencià), el bagenc Adrià Grandia (dispositius tradicionals), Alidé Sans (introducció a la cançó occitana de tradició oral), Jaume Ayats (polifonia), Sònia Serra (ball català), Hilari Alonso (ball del País Valencià) i Pep Gimeno "Botifarra" (cant del País Valencià).

El període d'inscripcions per totes les persones interessades, ja està obert en aquest enllaç. Hi ha tres modalitats diferents de matrícula: completa amb pensió completa i accés a tots els tallers i al conjunt (290 €; Grau mitjà o equivalent de música clàssica, moderna o tradicional); diària amb accés als tres tallers d'un dels tres dies i dinar ( 60€ i majors de 16); i per taller (20€ i majors de 16 anys)

Què és La Crida?

La Crida és una formació internacional en música i cultura tradicional dels Països Catalans, que està especialment adreçada a músics joves de clàssica, moderna, jazz i tradicional d'entre 18 a 28 anys i que està organitzada per l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. D'aquesta manera, anualment convoquen un curs intensiu, unes jornades amb les quals es pretén innovar des de la tradició, impulsant produccions pròpies, servint de plataforma a compositors emergents i fent d'altaveu per a la cultura popular.