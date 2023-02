Artistes, el programa televisiu creat per l'agència creativa manresana Bah Studios i la productora Youplanet per a Televisió de Catalunya i l’ICEC, amb la col·laboració de la Fundació AMPANS, ha estat seleccionat per al prestigiós Festival Internacional Input 2023. Input és una organització sense afany de lucre de realitzadors i radiodifusors de televisió pública que organitza anualment una trobada que reuneix professionals d'arreu per debatre sobre els reptes i el futur de la televisió pública. L'Input 2023 se celebrarà el maig a Taipei, Taiwan.

Artistes, que va emetre els seus primers sis capítols pel 33 del setembre al novembre, proposava mirar l'art des d'una perspectiva diferent. En cada episodi es compartia l'experiència de l'art amb un artista amb discapacitat intel·lectual o un trastorn de salut mental i un personatge públic com l’actor Ivan Labanda, l’humorista Jose Corbacho, la cantant Gisela, l’actriu Mireia Portas, la periodista Laura Rosel i el periodista Roger de Gràcia, protagonista del primer capítol. També, amb artistes bagencs com el fotògraf Jordi Preñanosa, l’artista Laura Estrada o el caricaturista Roger Concustell. Artistes el dirigeix el navarclí David Villarreal, amb els guions de Marc Perich i l'edició de la manresana Mireia Galí. A l'equip de producció, el productor executiu Raül Asensio, la realitzadora Eva Alimón i el director de continguts Xavi Morral. La selecció d’Artistes per al Festival Internacional Input 2023 és, com expliquen els seus responsables, "un gran reconeixement al valor i la qualitat d'aquest innovador format televisiu. És una gran fita per a l'equip de producció. Esperem compartir aquesta experiència amb l'audiència internacional i continuar inspirant a més persones a veure l'art des d'una perspectiva diferent".