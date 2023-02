Què s'ha de fer per entrar al circuit musical?. Per respondre aquesta pregunta va néixer el Programa de Suport a la Creació de Cases de la Música dirigit a formacions musicals novelles i emergents de Catalunya. Ajudes a l'exibició-KMO (per tocar a una sala de concert), ajudes a la composició, a l'enregistrament en estudi, a la producció de directes, a la gravació de videoclips... totes les peces necessàries perquè un grup faci el pas a una possible professionalització. La convocatòria per aquest 2023 es va tancar, arreu de Catalunya, amb més de 550 sol·licituds rebudes de les quals se n'han seleccionat 131. De les 131, 23 s'han atorgar a 18 formacions musicals de la Catalunya Central (se'n van rebre 80) que sumen un 74% de presència femenina (el 50 % en l'àmbit global dels ajuts), un tant per cent que "ens fa sentir molt orgullosos", apunta Dani Castellano, director de Casa de la Música Manresa. El 2022 es van rebre 532 sol·licituds i es van atorgar 116 ajudes a grups catalans; a la Catalunya Central, 75 formacions van demanar ajuts i se'n van donar 22. Unes xifres que evidencien "l'ebullició musical que necessita aflorar", diu Castellano i, també, la "bona salut de la pedrera" musical del territori, remarca la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo.

Tenir la "capacitat de poder respondre a pràcticament un terç de la demanda d'ajuts és un bon percentatge", ha explicat Castellano en la presentació de les formacions musicals del territori seleccionades que s'ha fet aquest migdia a la Sala Stroika. Castellano ha compartit dades amb la regidora i amb un dels artistes beneficiats, El Sinvergüenza, l'alter ego d'Àlex Casanovas, percussionista bagenc de la banda El Quinto Carajillo, que rebrà una beca KM0 per la presentació del seu primer EP en solitari, Canciones terapéuticas. Psicòleg, integrador social a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada i a la Fundació Ampans, el 3 de març traurà el primer senzill i videoclip de l'àlbum.

Els ajuts per tocar a una sala de concerts de la ciutat, les beques KM0, són, precisament, on "detectem més mancances", ha subratllat Castellano. Perquè de locals per tocar cada cop n'hi ha menys. I "són indispensables per bregar-se". Conscients de la dificultat d'accedir a sales, l'entitat ha estrenat una nova ajuda, les RAW Sessions, que se celebraran a les seus de les Cases de la Música. Es tracta d'enregistraments en directe ("no són un videoclip") de tres o quatre cançons del grup per poder distribuir i facilitat una possible contractació: "no substitueix l'actuació en viu però si contribueix a ajudar al grup, benvinguda sigui". I perquè cada cop menys locals?. La majoria de sales de concerts estan regulats per la normativa d'espectacles que les equipara a les activitats d’oci nocturn (bingos, cases de joc, clubs...) i fa anys que es lluita (la pandèmia va fer aflorar el gran malestar de les sales) per aconseguir el reconeixement d’activitat cultural i que la legislació depengui de Cultura, remarca Castellano. "La música com a cultura s'ha associat al soroll", es lamenta. Tot plegat ha fet que actualment, apunta, en el mapa cultural hi ha "més festivals que mai i molt ben repartits pel territori però menys sales que mai. I això genera un desajust: els grups molt potents tenen camp per córrer però si no cuidem la part emergent o tindrem un oasi o uns dinosaures". I aquí entra una de les funcions de Cases de la Música amb el Programa de Suport a la Creació, una iniciativa "consolidada de la qual n'hem de celebrar l'existència la confiança que genera entre les formacions", segons Crespo. En l'àmbit català, més de 700 formacions s'han inscrit a les darreres convocatòries i grups com la Sra. Tomasa, Ginestà, Tribade, Maruja Limón, la manresana Sara Roy, Suu o Queralt Lahoz han gaudit d'alguna beca. Com diu El Sinvergüenza, "un músic no només fa música, necessita saber com funciona la indústria i com pot arribar al públic". El pas del local d'assaig a l'escenari no sol ser fàcil.

Quines han estat les propostes escollides de la Catalunya Central?

-Participació a la Fira Mediterrània de Manresa: Mar Pujol

-Ajudes a la composició-beca fundació SGAE: Pau Jorba Group

-Ajudes per a l'enregistrament en estudi: GL2, Amor en Júpiter, Punkxada i Fulfilleds

-Ajudes per a la producció de directes: Lia Kali, Amulet, Oniria i Sambach

-Enregistrament de videoclip: Joni Canijo, Oniria, Headbug i SDP509

-Ajudes a l'exhibició-KM0: EiGi, El Sinvergüenza, POV, GL2, Fulfilleds i Borja Olalla

-RAW Sessions: Maio, Borja Olalla i EiGi