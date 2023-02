La nova convocatòria del Programa de Suport a la Creació de Cases de la Música, dirigida a formacions musicals novelles i emergents de Catalunya ha rebut més de 550 propostes i ja té tots els artistes i bandes seleccionats. En total, s'han repartit un total de 131 ajudes a formacions musicals, on destaca l'àmplia presència femenina, i és que el 50% de les propostes triades compten amb dones a les seves files. Unes dades que han crescut respecte al passat any. I és que a 2022 es van rebre 532 sol·licituds i es van atorgar 116 ajudes. A la Catalunya Central, aquest 2023, s'han rebut 80 sol·licituds i s'han atorgat un total de 23 ajudes a 18 grups o artistes. De totes elles, un 74% compten amb presència femenina a les seves files. Aquestes xifres han augmentat respecte a la passada edició del Programa de Suport a la Creació. I és que a 2022, es van inscriure 75 artistes i bandes de la zona, resultant escollides 22. Les del 2023 són aquestes:

Participació a la Fira Mediterrània de Manresa: Mar Pujol

Ajudes a la composició-beca fundació SGAE: Pau Jorba Group

Ajudes per a l'enregistrament en estudi: GL2 , Amor en Júpiter , Punkxada i Fulfilleds

, , i Ajudes per a la producció de directes: Lia Kali , Amulet , Oniria i Sambach

, , i Enregistrament de videoclip: Joni Canijo , Oniria , Headbug i SDP509

, , i Ajudes a l'exhibició-KM0: EiGi , El Sinvergüenza , POV, GL2 , Fulfilleds i Borja Olalla

, , , i RAW Sessions: Maio, Borja Olalla i EiGi

Els divuit noms

-Mar Pujol és una compositora, guitarrista i cantant del Lluçanès, que va iniciar el seu recorregut com a cantautora amb vint-i-dos anys. Melodies carregades d'aire pur i resistència popular, que s'enfilen en una proposta terrenal i etèria a la vegada. Temes que ha anat forjant els darrers anys prenent com a referència projectes tan propers com Faneka, Marala o les mateixes Maria Arnal o Sílvia Pérez Cruz, entre tantes altres. És una artista versàtil i convincent, experta en punyir l'ànima d'aquella qui l'escolta. Va ser la guanyadora del premi Tendències de Regió7.

-GL2 és una banda manresana que neix de la unió entre Perarni_drums i Lepiu, dos músics inquiets que van unir forces per una cançó i que, molt aviat, van descobrir que els agrada treballar junts i que poden tenir una sortida musical, així que units proven sort creant un munt de cançons que ballen lliures entre el pop, el pop punk i el rock en català.

-Amor En Júpiter és un duet musical del Bages, que neix a finals de 2022, i és format per Axel Garcia i Berta Jàtiva. Influenciats per bandes o artistes com Alizzz, Natalia Lacunza, Cupido, Half Alive, The 1975 o Twenty One Pilots, entre molts d'altres. El seu repertori és un recull de cançons pròpies amb melodies i arranjaments elaborats i cuidats al més mínim detall, per donar forma a cançons plenes de força i tendresa a parts iguals. Tot i el seu reduït nombre de components, i gràcies a les tècniques de gravació digitals, la seva música es construeix a base de capes amb instruments que van des del piano, guitarres, baix i sintetitzadors suportats per una sòlida base de bateria i que culminen amb melodies i lletres que t'atrapen fàcilment.

-Punkxada és un grup sallentí format per sis joves amb moltes ganes de fer música i de gaudir amb ella. Amb un repertori de cançons pròpies i versions de clàssics del punk i l'ska, com Barricada, Kortatu o Inadaptats, les lletres combatives i la ràbia contra el sistema no deixaran de fluir durant tots els seus directes. Ara, amb el 2023 encetat, la formació musical està més que disposada a eliminar les versions del seu repertori i apostar per uns concerts, on sonin íntegrament la seva música.

-Fulfilleds és un grup de rock alternatiu del Bages i que fa honor al seu nom, ja que tocar música els fa sentir completament feliços i satisfets. La banda neix el setembre de 2021 a la ciutat de Manresa, debutant amb el seu primer senzill d'avançament Dreams. Amb influències des de l'indie fins al rock psicodèlic, ofereixen tot un repertori de versions de grups influents per ells. Tot i això, estan començant a treballar en noves cançons pròpies, amb les quals obrir-se pas en l'escena musical emergent.

-Lia Kali va descobrir la música a casa i amb 16 anys es va recórrer totes les jams de la Ciutat Comtal. És allà on aprèn a dialogar amb el reggae, el jazz, el soul i el rap. Des d'aleshores, mai ha deixat de cantar. Va fer el salt de les jams a altres escenaris amb diversos projectes, com el tribut a Amy Winehouse i és així com es consigna el seu idil·li amb l'escenari. Amb la pandèmia i ja farta de cantar les cançons d'altres, l'artista comença a escriure els seus propis temes i descobreix la sanació que implica el procés. Prepara per aquest 2023 el seu esperat primer àlbum.

-Amulet: Introspecció i reflexions espontànies. Aquesta és la millor definició d'Amulet com a artista. O de Toni. Perquè la frontera entre els dos està ja molt diluïda. On termina un i comença l'altre? L'artista i compositor de les Illes Balears va debutar amb En clau de so i des d'aquell moment no ha deixat de créixer i compondre. Envoltat de la seva banda, la principal raó del projecte és fer gaudir la gent amb la seva música.

-Oniria: Malgrat la seva joventut, arriben trepitjant molt fort. Maria Campabadal, Jofre Val, Nèstor Bravo, Sergi Prat i Arnau Torrens són els membres d'aquest grup de música mestissa de Manresa. Cadascun d'ells prové de diferents estils i això ha fet que tinguin fortes influències pop-rock, reagge, indie, funky i inclús algun toc rumbero. Actualment, es preparen per publicar el seu primer treball discogràfic.

-Sambach ens presenta el seu Capítol 2, una experiència multidisciplinar d'un alt grau d'intensitat. Quina és la seva fórmula? Ser un sextet de luxe integrat per músics d'una i altra banda de l'Atlàntic i amb recorregut internacional, que no contents amb la seva precisió musical alquímica, tenen l'atreviment d'interactuar amb el teatre gestual, per donar vida i amplitud a la narrativa de l'espectacle, sumat a una estudiada experiència visual immersiva, amb llums i projeccions visuals en directe. Fan descobrir al seu públic una fusió acurada en referents del més conegut i el més ocult de J.S. Bach i la música popular Brasilera.

-Joni Canijo. El coneixem gràcies al seu treball constant amb la banda bagenca El Quinto Carajillo. Així i tot, ara es prepara ara per arrencar la seva carrera en solitari, la senda de la qual anirà en paral·lel a la de la seva banda. I ho ha fet amb aquesta primera cançó, amb aquest primer Matajare Viviré i una manera molt particular de contar nous contes, noves vivències, noves històries.

-Headbug és una banda explosiva de rock alternatiu del Bages, a vegades més melòdic i a vegades més cru, que combina perfectament el posat en escena enèrgic d'una banda de rock amb les convulsions que evoca la música electrònica. Indiferentment de la predisposició a escoltar aquest estil de música, la crítica sempre ha ressaltat dels seu directes la sensació de familiaritat i, sobretot, de festa.

-SDP509 és el nom d'una colla d'amics d'Artés. El confinament els va servir per arrancar el projecte i treballar en la seva primer cançó, que va resultar tot un èxit. I els senzills van anar arribant.

- Borja Olalla: Artista manresà, cantant i guitarrista de The Skyland i Àuria Franch, Borja Olalla emprèn ara el seu projecte en solitari, amb el qual ja ha presentat els seus primers singles Time to begin again o My Own Voice. En tots ells, bolca les seves experiències més personals, de l'assetjament que va patir de petit a la força que ens empeny a començar de nou .

-EiGi és una jove artista manresana, darrere la qual s'amaga Agnès Gómez. Amb poc més de 20 anys, durant 7 anys va estudiar llenguatge musical i guitarra clàssica. Artista polifacètica, fuig de les etiquetes, ja que segons afirma: "m'agrada experimentar i barrejar estils".

-Maio va néixer un primer de maig de finals dels 90's a Sant Andreu (Barcelona). Néixer el dia de les treballadores i haver crescut a un barri tan combatiu no podia ser casualitat. És així com entén també que la música. Fa quasi 10 anys que creix amb Akelarre, un projecte que comparteix amb la seva germana bessona Júlia Serrasolsas. A finals de 2021 va debutar amb Des dels marges, un disc farcit de cançons tan properes com reals.

-POV. Després de més de 10 anys tocant en diferents formacions de rock, pop, metal i grups de versions, els membres d'aquesta banda de l'Anoia decideixen crear el 2017, POV. Durant el 2018 van enregistrar la seva primera demo Som Foc, però no va ser fins 2020 quan van entrar a l'estudi per compondre els vuit temes que formen part del seu primer disc, Hivern.

-El Sinvergüenza és l'alter ego de l'Àlex Casanovas, un psicòleg, músic i percussionista de la banda bagenca El Quinto Carajillo. Després de molts anys d'experiència a l'escena rumbera, l'artista enceta un nou projecte en solitari que viatja en paral·lel al de la seva formació musical. Així neix aquest particular personatge que reuneix a la perfecció algunes de les seves passions: la psicologia, la música, la formació i l'humor.

- Pau Jorba Group és una formació liderada pel saxofonista i compositor manresà Pau Jorba. El grup es va constituir a l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), en l'època postpandèmica amb alguns dels músics més destacats de la seva promoció: Vicente López, David Gimeno i Miquel Casanovas. Com a grup, ha enregistrat recentment els seus primers senzills l'estudi barceloní Sol de Sants Studios i han actuat en alguns dels escenaris més rellevants de l'escena jazzística de la Barcelonal.