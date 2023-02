La manresana Sara Roy acaba de publicar ‘Ja no m’importa’ (Halley Records), una cançó que significa un gir estilístic en la trajectòria de la cantant, que aposta en aquesta ocasió per una proposta pop i electrònica.

Segons explica el segell de Roy, a 'Ja no m'importa', la manresana planta cara a totes les persones que l’han criticada al llarg de la seva carrera.

La producció ha anat a càrrec de Genís Trani, productor de l’últim single d’Stay Homas i Buhos, entre molts d’altres.

‘Ja no m’importa’ va acompanyada d’un videoclip realitzat per E2S, amb Dani Sala liderant el projecte. Rodat a la Sala Apolo de Barcelona, hi apareix un ‘fotomatón’ dels anys 60, ubicat a la mateixa sala, que mostra totes les cares possibles de Sara Roy.

El segell discogràfic ha destacat que ‘Ja no m’importa’ va dirigida a totes les persones que en els seus inicis no van creure en el seu potencial com a cantant. Roy parla del ‘hate’ que va patir quan començava a cantar en solitari a través de les xarxes socials i de les inseguretats que li va generar.