El manresà Elies Picanyol treballa amb les mans des que, de jove, va descobrir que li encanta muntar i desmuntar estris i donar una segona vida a objectes condemnats a l’ostracisme. La seva proposta, Les invisibles, evidencia la vocació reivindicativa i de crítica social que també és la raó de ser de Jardins de Llum, així com la participació d’artistes i entitats locals. Roser Oduber, directora del certamen, apunta que «l’Elies fa una reflexió sobre la precarietat en l’accés a la llum que pateixen moltes persones avui en dia».

L’Associació de Veïns del Barri Antic exhibirà a la plaça Major unes columnes de ferro de l’escultora Àngels Freixanet que simbolitzen la fortalesa dels impulsors de la sèquia de Manresa. Per la seva part, les AAVV d’altres barris s’han unit amb l’artista Visual Pal per crear uns jardinets de llum a l’entrada de l’Anònima. La xarxa de biblioteques veïnals impulsa Ànima de corall, una peça de roba de gasa i pintura fluorescent que estarà al pati de l’Anònima, igual com L’ull Antròpic de Jordi Lafon i alumnes de batxillerat de l’IES Lluís de Peguera, una obra feta de plafons que parla de l’emergència climàtica. El mateix tema tracta el col·lectiu Santpedor Art i Creació en la instal·lació La imatge de l’aigua, el so de la llum, al carrer del Balç. El taller L’Art de Viure, dirigit per Oduber al Centre Ocupacional d’Ampans, mostrarà una obra volumètrica titulada Fanalets de somnis, a l’Anònima.

La instal·lació lumínica i interactiva Comptador, al carrer de Sant Andreu, és l’aportació d’entitats locals que treballen la sostenibilitat, Cultura del Bé Comú i La Codornella. Killing Weekend, comerç de disseny i venda de roba, reflexionen al carrer Cirera sobre les crisis que ens assetegen.