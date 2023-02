L’art efímer pren per novè any els espais del nucli històric de Manresa amb motiu dels Jardins de Llum, un recorregut d’instal·lacions estètiques basades en la llum i l’aigua que presenta enguany la novetat d’un acte inaugural a la plaça Major. «En la primera edició érem quatre gats, però hem anat creixent tranquil·lament i en aquesta ocasió hi ha 25 propostes, la xifra més alta que hem tingut mai», explica la directora del projecte, Roser Oduber.

Un dendograma que homenatja el món casteller, una font d’aigua daurada, la Siri que s’afarta de l’estupidesa humana i se’n va al bosc talment com va fer Thoreau, una arna feta de canyes de grans dimensions, quatre esferes que bateguen com el cor, milers de fils de llum ultraviolada que uneixen estructures geomètriques, una moqueta feta de residu compostat, ... Tot i això i més es podrà gaudir amb els sentits en un seguit d’espais interiors i exteriors en el traça entre la plaça Sant Domènec, la plaça Major i l’Anònima. Del primer d’aquests indrets explica Oduber que «l’hem pogut incorporar perquè enguany els Jardins no coincideixen amb l’acte de l’encesa d’espelmes de la Llum».

El projecte convida l’espectador a la contemplació i la immersió en un seguit de creacions, principalment lumíniques, que s’ubiquen en espais propers entre si. A més dels tres escenaris esmentats, també hi haurà instal·lacions a l’Espai 1522, la plana de l’Om, el carrer Sant Miquel, la capella de Sant Ignasi Malalt, el carrer del Balç, la sala gòtica de la Seu, la Baixada i el parc de la Seu i el carrer Sant Andreu. Així mateix, com cada any, hi ha obertes dues mostres: Foto Art Manresa exhibeix imatges creades sobre la Sèquia -a la Plana de l’Om- i el Cercle Artístic de Manresa acull una nova mostra d’Art endollat.

La identitat de la ciutat

En el circuit de festivals que fan lluir el potencial artístic de la llum, Manresa «té una identitat pròpia basada en l’aigua i la llum, de la mateixa manera que Lluèrnia, que se celebra a Olot, té la seva identitat en els volcans i el foc». En aquest sentit, la impulsora de la iniciativa comenta que «recentment vem estar a Montpeller amb la Xarxa Transversal i vem parlar amb agents culturals que van reconèixer aquesta identitat i l’originalitat de Jardins de Llum, l’element històric de la ciutat, la pervivència d’una arquitectura encara en ús com la sèquia, la dissidència que va implicar la pugna amb el bisbat al segle XIV, ...».

Un dels atractius del festival és la presència de l’artista moianès Marcel·lí Antúnez, que amb Dibuix Mural Dinàmic incorpora la interactivitat mitjançant uns sensors que capten el moviment del públic. Així mateix, destaca la Galàxia Màgica de l’alemany Rocco Kauschmann, a l’entorn de la Seu, un conjunt escultòric amb estructures entrellaçades que es va veure durant les festes Les llums de Sant Pau de Barcelona.

Un dels fenomens que observa Oduber és la participació creixent d’arquitectes, ja que «treballen l’espai, l’edifici, l’estructura en el seu context, mentre que els artistes treballen més el petit format, el contingut, la peça».

Una inauguració, principal novetat

L’artista Alba G. Corral i la violoncel·lista islandesa Björt Runarsdottir protagonitzaran demà, a les 20 h, l’acte inaugural de Jardins de Llum, que porta el títol «A taste of nature». L’espectacle es representarà a la plaça Major i significa la principal novetat del certamen, ja que fins ara no s’havia programat mai una apertura. Corral, madrilenya afincada a La Ràpita, experimenta amb la transformació de les ones en dibuixos en temps real que es projectaran sobre l’intèrpret i la façana de l’Ajuntament.