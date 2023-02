Mariona Escoda: «La Mariona petita va dir: ‘que guai’»

Mariona Escoda Sendra (Valls, 2001), la guanyadora del concurs musical Eufòria, és l’encarregada d’interpretar el paper de la Rosa a El Petit Príncep, el musical incombustible d’Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29, que ha exhaurit les entrades de les cinc funcions que es faran entre dissabte i diumenge al Kursaal de Manresa. La cantant vallenca acumula projectes de gran volada des que va sortir del concurs que l’ha donat a conèixer, tot i que està vinculada a la música des dels 5 anys. Té gairebé a punt un nou disc, però no ha abandonat els seus estudis de logopèdia, que acabarà aquest curs: «ara mateix sóc més feliç que un anís, però vaig de cul».

Recorda quan li van oferir el paper de la Rosa a El Petit Príncep?

I tant! Em va trucar el meu mànager per dir-me que m’havien ofert el paper. Jo vaig quedar molt en xoc. Li vaig preguntar cinc o sis cops: «Però, de veritat?». I ell: «Sí, sí!». No m’ho acabava de creure perquè la cançó de la Rosa és de les primeres que li vaig dir que volia cantar al meu profe de cant, quan tenia 12 anys. I l’he cantat en tots els concerts que he fet. Però pensava que mai arribaria a fer el paper de la Rosa, perquè era molt complicat. No m’assabentava si feien càstings i no sabia com el podia aconseguir. Tot i que era un somni des de petita i el fet que me’l proposessin... buf!

És que fins i tot va cantar la cançó clau de l’espectacle, Vaig aprendre, el 2017 a Valls, en benefici de La Marató. Què significa per vostè actuar al musical?

És un somni que saps que no passarà i al final passa! Impacta moltíssim. La Mariona petita va dir: «que guai!».

La cançó de la Rosa és preciosa, però es tracta del paper d’una flor vanitosa, egoista i mentidera. Cantar és una cosa, però com ha estat aprendre a actuar?

Els artistes del musical ja estan formats com a actors, excepte el Manu [Guix] que té superpoders. Jo tenia molta por per la part més interpretativa. Així que em vaig estudiar molt bé el guió, per saber-lo de memòria, i poder seguir les indicacions sense estar pendent del paper. Vaig rebre moltes indicacions de l’Àngel [Llàcer] i també vaig tenir molta ajuda per part dels meus companys. Si convenia quedar-se una estona més amb mi, ho feien; si jo estava davant dels directors actuant, ells m’anotaven les indicacions al guió. I també la cançó jo la cantava d’una manera i em van dir que la cantava molt bé, però que interpretativament era una història molt diferent a nivell de significat, dins del context de l’obra.

Elena Gadel, membre del jurat a Eufòria, va ser la primera Rosa i altres actrius han fet el paper. Tenia por de les comparacions?

No pas. Cada actriu fa la seva Rosa, el personatge va canviant segons l’actriu que el fa. I la meva Rosa podria agradar més o menys, però si a mi m’agradava i si a l’Àngel i al Manu els agradava podia evitar posar-me en termes de comparacions.

Com va anar la seva primera funció fent el personatge de la Rosa?

Estava atacadíssima! Molt nerviosa i molt il·lusionada. Volia gaudir-la, perquè seria la primera de moltes, però imposa molt. En acabar em vaig adonar del què estava fent: «Mariona, estàs fent la Rosa del Petit Príncep!» i, en la cançó global que cantem plegats, em vaig posar a plorar.

Va ser un Nadal molt intens, i ara arriben cinc funcions més a Manresa. Com les encara?

Hi ha hagut una aturada i no estic tant entrenada, i em fa una mica de por. Sóc molt patidora a nivell de veu. Però ara sóc més conscient que ja s’acaba, almenys per aquest any. Les funcions de Manresa procuraré que siguin un gaudi tota l’estona. Procuraré fer-ho bé i que gent em vegi gaudir-ne, feliç.

Eufòria es va estrenar el 3 de març del 2022. Farà un any. Ha estat una revolució a la seva vida?

Total. Una revolució molt gran. Em sembla que fos ahir. Han passat tantes coses i tant ràpid! Ha estat tot tant superintens que de moltes coses me n’oblido. Ha estat molt fort: molts somnis que tenia des de petita s’han complert, he conegut molta gent que tenia ganes de conèixer, he tingut experiències que pocs artistes poden viure... El cap es va revolucionant, i al final has de viure al màxim de manera present.

Després de guanyar el concurs, amb els seus companys van omplir dos cops el Palau Sant Jordi, ha actuat als festivals d’estiu més destacats, ha cantat amb Josep Carreras... Li costa ser conscient de tot plegat?

Costa, perquè passen coses fora del teu imaginari. Al Palau Sant Jordi no era del tot conscient, pensava ‘que guai’ i flipava, però no en profunditat. L’altre dia, al concert d’Oques Grasses al Palau, el cap va començar a donar voltes: «clar, aquí hi érem nosaltres al juliol i estava igual de ple». Són coses que processes més tard, perquè és tant gran que al cap no li entra.

Va estrenar fa dos mesos Et deixo la mà el primer avançament del seu proper disc. Hi deixa clar que ha aparcat les inseguretats?

És una manera de reafirmar-m’ho a mi, i de poder exterioritzar-ho. I si pot ser un missatge empoderador per algú... Hi ha un punt que les cançons les faig per mi, perquè sempre curen alguna cosa. La diferència principal ha estat aquest canvi de veure de què sóc capaç i de les coses que he pogut fer.

I el disc, ja el té a punt? Les entrades pel concert de presentació, el 16 d’abril a la sala Paral·lel 62, estan exhaurides, però ja ha anunciat un grapat de concerts, com el del 20 de maig a La Passió d’Esparreguera.

Ara vaig a gravar veus [dimecres, en acabar les classes de logopèdia]. S’ha d’enviar a fàbrica ja, però acabarem a termini! Serà un disc molt alliberador. Mira, he fet una mica el què he volgut. Tinc zero expectatives, no sé si pot convèncer, però espero que cada projecte que vagi fent sigui més madura i amb més coneixement. El meu primer disc [Tal com havia de ser, un EP que va estrenar el 2022 a les Decennals de Valls i està exhaurit] el vaig fer sola, només em van ajudar en els arranjaments. Ara m’ha ajudat més gent, perquè tinc un nivell relativament baix en composició i fa respecte.

Té 21 anys, i de tot se n’ha d’aprendre.

Però la indústria et demana tant... i t’has de posar molt les piles per estar a l’alçada dels altres.

Sent la pressió?

Hi ha l’estigma dels artistes dels concursos musicals, que no s’ho han currat tant, que els han regalat una oportunitat. Per això vull mostrar que, més enllà d’Eufòria, hi ha anys de feina al darrera que no s’han vist, i que la gent ho valori. Però la pressió m’ajuda a ser perfeccionista i a voler fer-ho millor.