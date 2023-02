Dels projectors digitals a la projecció làser en 4K. Multicinemes Bages Centre ha estrenar aquesta setmana un nou projector a la Sala 1 que suposa jugar en la Champions de la tecnologia visual. Una nova millora que permet sumar, avui, en la sala gran del multisales "la màxima qualitat en so i en imatge" professional que actualment hi ha al mercat, assegura Jordi González, gerent de l'equipament. D'una banda, la projecció làser en 4K, que té el doble de resolució que l'actual (2K) i, de l'altra, el sistema tecnològic d'àudio immersiu ja implantat fa uns anys, el Dolby Atmos. Però la intenció del cine manresà és instal·lar un segon projector làser a la Sala 12 abans de l'estiu. La 1 la 12 són les dues sales més grans del Bages Centre, ambdues equipades amb el so Dolby Atmos.

Els beneficis del nou projector? "Una millora en l'homogeneïtat de la llum en la pantalla perquè no perd lluminositat, ni intensitat ni estabilitat i un estalvi de consum elèctric", apunta González. La inversió de les dues màquines és d'uns 200.000 euros i Bages Centre s'ha acollit, precisament, als fons Next Generation: "a més d'obtenir millor qualitat, contrast i color de la imatge i millor qualitat de la projecció 3D, és un pas endavant en eficiència energètica", apunta. Un exemple: si els projectors digitals de làmpara de gas xenon actuals tenen entre 1.000 i 2.000 hores de vida, el làser suma "25 vegades més, unes 50.000 hores", remarca González. Tot és "més sostenible".

I tot i que Los Favelman de Steven Spielberg ha estat el film pioner de les projeccions làser en 4K a Manresa, la pel·lícula que es beneficiarà més clarament de la nova tecnologia és l'estrena gran d'aquesta setmana, Ant-Man. Per al gerent del multisales manresà, totes les millores estan sempre pensades per "oferir la millor qualitat i la millor experiència a l'espectador. Des que Bages Centre va obrir no hi ha hagut aturador: dels 35 mm al Digital, al Digital 3D, al so Dolby Atmos i ara a la projecció làser en 4K". De fet, remarca González, i encara que siguin dades "per a entesos", la intensitat de la llum del nou aparell és de "18.000 lúmens i l'estàndard a qualsevol festival és de 14.000". A més, diu, el "90% de les pel·lícules arriben ja en 4K i ara ja les podrem projectar amb totes les condicions" tot i que en el sistema actual la visualització "continua sent molt bona".

Per a González, tot i les dificultats del sector, amb pandèmia inclosa, "fer qualsevol inversió és agosarada però no ens podem quedar enrere. Volem que els espectadors vinguin a les sales i vegin els films amb la màxima qualitat possible. Que anar al cinema sigui una experiència que els faci sentir a dins de la pel·lícula"

El maquinista del Bages Centre

Actualment, Carles Sandiumenge és l’unic maquinista del Bages Centre. Manresà de 55 anys, Sandiumenge ja era operador de cinema als desapareguts Atlàntida i porta, primer entre bobines de cinema i després entre ordinadors, des de mitjan dels anys noranta. El multisales dels Trullols va instal·lar el 3D el 2009 i va acabar de digitalitzar totes les sales el 2013. De la tecnologia làser, Sandiumenge destaca la seva gran «lluminositat».