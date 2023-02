Miquel de Palol tanca el cicle narratiu «Exercicis sobre el punt de vista» amb la novena i última de les seves grans novel·les, «Boötes», que defineix com una «introspecció personal i col·lectiva.

L’autor va presentar el llibre al Sincrotró Alba, de Cerdanyola del Vallès, perquè és una representació geomètrica que li serveix com a inspiració per definir el que denomina «ciutat-màquina», que representa el resultat del capitalisme contemporani. «La intenció és fer reflexionar i, si pot ser, revoltar, la meva aspiració és que els lectors deixin el llibre de manera diferent com l’han començat», detalla. Editat per Navona, surt en català i en castellà.

Palol ha creat una novela·la seguint un esquema geomètric que li és comú en les seves publicacions. En aquest cas el poliedre de Szilassi, que té la particularitat que té set cares i cada una estan en contacte amb la resta. A més, té un forat al mig, «com un dònut», diu de Palol.

La història se centra en un edifici, una ciutat-màquina, amb una estructura molt semblant a un accelerador de partícules com l’Alba. La visió de Miquel de Palol pretén analitzar l’exercici de poders en una societat on «no sabem qui mana, els polítics són mers masovers, els amos reals són en un altre lloc i no sabem qui són», afegeix l’escriptor barceloní.