El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona participarà en l’Any Picasso amb l’organització de l’exposició Picasso. Territori, costums i tradicions populars catalanes, que veurà la llum molt probablement el 2024. La mostra estarà comissariada per Claustre Rafart, solsonina i experta en la figura de l’artista malagueny que, des d’inicis dels anys 80 i fins que fa cinc mesos es va jubilar, va treballar al Museu Picasso de Barcelona, que prestarà tot un seguit de materials per al projecte.

«L’exposició parlarà de la mirada de Picasso al territori i a la cultura popular catalana», explica Rafart: «el Museu Picasso de seguida va veure la idea amb bons ulls i ens deixarà un conjunt de pintures, dibuixos, obra gràfica, fotografies i materials bibliogràfics que dialogaran amb algunes peces de les col·leccions d’art i etnografia del museu solsoní».

Durant el 2023 es commemora el 50è aniversari de la mort del pintor (8 d’abril del 1973) i els governs d’Espanya i França han impulsat la celebració d’un Any Picasso amb 50 exposicions. Des de Catalunya, també se celebra que fa 60 anys va obrir el museu de Barcelona dedicat a l’artista, i és en aquest context, i amb la voluntat del centre del carrer Montcada de descentralitzar una part de l’activitat, que s’emmarca el projecte que s’està preparant a Solsona.

L'equipament també prepara mostres sobre el Barroc i l'interès de Miró per l'Orant Abans de l’exposició de Picasso, altres exposicions de gran interès obriran portes al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Durant la primera quinzena de maig i fins al setembre, l’equipament acollirà la mostra 'Contra el barroc', que estarà comissariada per Francesc Miralpeix i Joan Bosch. Tal i com indica Carles Freixes, director del museu solsoní, l’exposició explicarà com la reial ordre de Carles III que implicava la fi del llenguatge barroc no va tenir efecte en el territori de Solsona, ja que es va continuar utilitzant l’estètica que en altres indrets deixava pas al neoclassicisme. A la tardor, el museu hostatjarà un treball de l’artista Marta Ricart, resident a Llobera, sobre l’interès de Joan Miró per l’Orant de Sant Quirze de Pedret, una peça preromànica que forma part del fons d’art medieval del Diocesà i Comarcal. Es conserven unes fotografies de Miró contemplant la pintura al fresc al museu solsoní.

«La de Picasso serà una de les primeres mostres que es podran veure a la nova sala d’exposicions temporals que s’està construïnt com a part de la remodelació de l’entrada del museu», apunta el director de l’equipament, Carles Freixes. El Diocesà i Comarcal no atesora cap peça del geni malagueny però el vincle amb Rafart, qui recorda que va iniciar l’idil·li amb els museus al de la seva ciutat natal «quan era joveneta», i en el qual hi va col·laborar, ha estat un factor decisiu. «No oblidem que Gósol, on Picasso hi va passar una temporada el 1906, va estar jurídicament vinculat a Solsona», explica l’especialista. De fet, entre ambdues localitats només hi ha una trentena de quilòmetres en línia recta.

Figura clau de l’art del segle XX, Picasso (1881-1973) va arribar a Barcelona el 1895 essent un adolescent i, fins que no es va instal·lar definitivament a París, va viure a la capital catalana i va conèixer altres punts de la geografia del país com Horta de Sant Joan i Gósol. Durant aquests anys va entrar en contacte amb nombroses manifestacions de la tradició cultural i l’exposició se’n farà ressò. A tall d’exemple, Freixes apunta els esgrafiats de la façana de la seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Balears ubicada a la plaça Nova de Barcelona. El 1955, amb motiu de la inauguració del local, Picasso va dissenyar uns dibuixos que l’artista Carl Nesjar va executar, i en un dels plafons s’hi veuen uns gegants, un element molt característic de la cultura popular catalana, al costat d'uns infants que fan voleiar els palmons del Diumenge de Rams.

«Serà una exposició de petit format», avança Rafart, que tindrà la virtut de donar a conèixer aspectes menys coneguts de la biografia picassiana, sovint aclaparada pels tòpics i els llocs comuns. La conversa que s’establirà entre obres de l’artista i altres de les col·leccions pròpies del museu l’exemplifiquen un exvot que mostra un malalt amb la verge, datat a finals del XVIII/inicis del XIX, i un oli de Picasso titulat Paròdia d’exvot, que va pintar a Barcelona cap a 1901. Un segle de diferència separa una manifestació de devoció popular amb el quadre que el jove pintor va crear a tall de sàtira de la creença religiosa, ja que a la tela s’hi veuen uns individus accidentats per un sinistre automobilístic i la figura mariana a l’horitzó.

Per veure l’exposició caldrà anar a Solsona perquè un cop es desmunti no s’instal·larà enlloc més. «La perdurabilitat ens la donarà el catàleg», explica Rafart. La publicació inclourà textos -en català, castellà i anglès- d’especialistes que ajudaran a entendre els vincles de l'artista amb la cultura popular del país. El projecte, en paraules de la comissària, genera «un benefici mutu, perquè el Museu Picasso es descentralitza i Solsona, per la seva part, tindrà presència en la commemoració de l’Any Picasso».