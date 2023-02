El musical El Petit Príncep, d’Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29, ha tornat a aterrar a Manresa per quarta vegada, i ahir es van representar tres de les cinc funcions que es faran aquest cap de setmana al teatre Kursaal de Manresa.

L’espectacle ja sumarà dinou funcions a la capital del Bages des de l’any 2015 i més de 14.000 espectadors. El Petit Príncep no havia tornat a Manresa des del febrer del 2020, i ha estat tot un èxit amb gairebé totes les entrades exhaurides per a les cinc funcions.

Aquesta vegada, una de les novetats ha estat Mariona Escoda, la guanyadora d’Eufòria, que ha despertat l’interès dels més joves a anar a veure el musical. La vallenca ha interpretat la Rosa, juntament amb Manu Guix, Iñaki Mur, Miguel Ángel Sánchez i amb la participació especial de Carme Milan com a Petit Príncep.

Entre el públic hi havia gent de totes les edats, grans, xics i adolescents, que volien veure actuar Escoda per primera vegada dalt de l’escenari. Però no tot el públic era la primera vegada que veia el musical, sinó que més d’una família ha repetit perquè la primera vegada que el van veure van quedar meravellats per la posada en escena i sempre es pot fer una segona lectura de la història del francès Saint-Exupéry.

El muntatge combina música amb estils diversos, cançons inèdites per al musical, un so de 360º i una escena visual amb mapatges, projeccions i animacions que fa que el públic s’enamori de cada detall.

Una faula publicada l’any 1943 que segueix sent un reflex de la nostra realitat i que grans i petits poden sentir-s’hi identificats amb la relació que tenim amb el nostre entorn i món. Més enllà de la història, el musical sap captar l’atenció del públic amb un joc visual de fons que és un ingredient més del musical i li dona un toc d’adaptació del relat filosòfic al segle XXI.

El conte de Saint-Exupéry transmet una sèrie de valors i missatges que es poden entendre de diferent manera depenent del punt on et trobes a la vida o de l’edat que tinguis. Per això, es recomana fer-ne una llegida de tant en tant, i veure el musical és una altra forma d’endinsar-te a la història.

Avui es duran a terme les dues últimes funcions, una a les dotzedel migdia i l’altra a les sis de la tarda, i aleshores el musical posarà punt final a la novena temporada.