Guillem Albà i els sis músics de La Marabunta presentaran avui Jaleiu, una festa d’humor, ritme i diversió amb la qual el teatre Kursaal celebrarà els 16 anys de la seva reinauguració. Serà a les 6 de la tarda a la Sala Gran, que ha omplert la platea. L’espectacle està creat, dirigit i interpretat per Guillem Albà, amb direcció musical d’Albert Comaleras, a l'escenari amb Edgar Gómez, Àlvar Montfort, Martí Soler, Luisma Villegas i Irene Garcés. Les entrades per veure Jaleiu amb Guillem Albà tenen un preu de 18 euros (15 per a majors de 65 anys i 6 euros amb el Carnet del Galliner i menors de 30 anys) i encara es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a www.kursaal.cat.

Al final de l’espectacle es farà un brindis al pati per celebrar l’aniversari del Kursaal, reinaugurat el 20 de febrer de 2007 Repassem els principals aniversaris de la reobertura del teatre manresà 2008: Primer aniversari del teatre Kursaal: es va celebrar amb visites teatralitzades al teatre. Hi van passar 2.500 persones el dissabte 23 de febrer en una jornada de portes obertes per descobrir els espais habitualment ocults al públic, amb la participació d'una quinzena d'entitats de la ciutat. La celebració acabava amb l'espectacle Cadena Privada del pallasso manresà Marcel Gros. El rehabilitat equipament manresà celebrava el seu primer any de vida havent triplicat els espectadors. 2012: Cinquè aniversari del teatre Kursaal: es va celebrar amb un espectacle multidisplinar fet a mida, Portes obertes. Una mà de coses, que va reunir una setantena d'artistes. Es van programar 11 funcions entre el 19, 20 i 21de febrer que van exhaurir les 1.300 invitacions disponibles a la Sala Petita. En cinc anys, el teatre manresà va passar dels 58.509 espectador i 109 funcions del 2007 (va obrir portes el 20 de febrer) als 78.571 espectadors i 170 funcions del 2011. L'increment havia estat del 34 % i l'ocupació arribava gairebé al 80 %. 2017: Desè aniversari del teatre Kursaal: del 10 al 20 de febrer, Manresa celebrava la primera dècada de la rehabilitació i obertura del teatre amb una exposició, dues gales i la participació d'entitats, que van actuar la pati del Kursaal. La cirereta del pastís va ser l'estrena del documental Kursaal. La força de la gent, que va dirigir Èric Motjer. També, la gala La màgia del Kursaal, dirigida per David Pintó, amb Cristina Gonzàlez en l'adjudantia de direcció i la conducció del Mag Lari, un espectacle que va unir artistes professionals (com la Lloll Bertran o la Mone) amb el personal de l'equipament a l'escenari. En aquest desè aniversari, la xifra d'espectadors a la programació ja s'enfilava a prop de 750.000. 2022: Quinzè aniversari del teatre Kursaal: una xifra rodona que es va celebrar encara amb mascaretes per la pandèmia que va esclatar el març del 2020. Precisament, la pandèmia arribava just després d'un anys de rècords, el 2019 quan l'equipament superava per primer cop els 90.000 espectadors anuals, doblant pràcticament el públic de l'any de l'estrena. L'any passat, el teatre manresà va bufar 15 espelmes amb una exposició fotogràfica (70 imatges i 14 fotògrafs, entre els quals sis de Regió7) i un espectacle de circ dirigit per Rat Serra i Arnau Serra a la Sala Gran, el 20 de febrer, que buscava una mirada a les interioritats del teatre. En aquesta dècada i mitja, el teatre havia fet 2.400 funcions per a més d'un milió d'espectadors.