El manresà Joan Reguant Pujol ha celebrat avui el seu aniversari. 67 anys. I ho ha fet assegut a la platea de la Sala Gran del Kursaal. Un aniversari que ha coincidit amb els 16 anys de la reinauguració del teatre manresà. El que no sabia en Joan Reguant, quan aquesta tarda s'ha assegut a la butaca de l'equipament, és que tot el públic acabaria cantant-li l'aniversari feliç mentre ell compartia escenari (guarnit amb unes ulleres XXL, un ponxo i un barret) amb Guillem Albà i els sis músics de La Marabunta. Tampoc s'imaginava que quan baixés de l'escenari s'enduria una samarreta i el disc Jaleiu (nom, també de l'espectacle que ha omplert la platea del teatre)... i un 'pastís' encastat a la cara, amb les ulleres frenant la nata. Sí, com tradicionalment han fet tots els pallassos. El manresà se l'esperava i, a més de rebre els aplaudiments del públic, ha tornat a la seva butaca amb el sincer agraïment del pallasso Guillem Albà per "saber jugar". I per tenir millor fairplay. Perquè Albà ha vingut a jugar a Manresa. A riure i a jugar.

I a fer Jaleiu, "com deia la meva àvia". La d'Albà. Com? Fent el que millor sap fer aquest xòuman amb la seva Marabunta: Una animació de clown amb música en directe, sense un fil argumental concret, però lligada i ben lligada a través dels músics, comodíssims en la seva faceta d'actors en cada gag. Però ha costat uns minuts de música i un llançament de crispetes gegant (primeres paròdies) perquè el públic entrés de ple en un espectacle que necessita, com el país la pluja, la participació dels espectadors. Un muntatge concebut com una festa sense ressaca i que vol trencar tant com sigui possible la imaginària quarta paret que separa l'escenari de les butaques. Que vol un teva-meva, com en un bon partit de tennis. Albà avisava: "Algú es pensava que avui venia a veure un Shakespeare?". No, ningú no s'ho ha pensat. Els que menys, els petits, disposats a aixecar la mà i participar quan fes falta. Els adults ja són figues d'un altre paner i això Albà ho sap molt bé. Però no desisteix. Després de jugar amb els seus músics (engegant-los i apagant-los amb una sincronització total a través d'un comandament fictici), d'abocar literalment quilos de crispetes al públic, el número del policia fatxenda (I'm your policeman) connectava de ple el Guillem Albà més divertit i els seus grans músics (Luisma Villegas, Irene Garcés, Edgar Gómez, Àlvar Montfort, Albert Comaleras i Martí Soler), amb el públic del teatre. Avui, de totes les edats. I mantenia el llistó hilarant (amb bronca inclosa, real o no, per als qui miren el mòbil quan han de mirar l'escenari: "No som Netflix, us veiem la cara") convertint-se en l'absurd líder d'un partit polític (a qui no se l'entén ni amb bona voluntat) fins arribar a un dels grans moments de la tarda transformat en qui va ser un líder de veritat als escenaris: Freddie Mercury.

Un popurri de cançons (de Billie Jean de Michael Jackson passant per la Macarena de Los del Río, la melodia de Superman o Time of my life de Dirty Dancing, amb llançament d'inflable a l'escenari) han portat a Albà i La Marabunta a encarar la recta final d'un espectacle amb la paròdia protagonitzada per un Partyman. Lànima de la festa ha celebrat l'aniversari del Kursaal, el carnaval i els 67 anys del Joan... amb un públic que no atenia gaire a les seves indicacions alhora de cantar o callar. Resignat, el vital xòuman ho acceptava: "al vostre ritme, Manresa". El final arribava dedicant al públic una cançó ("Pel millor públic"), presentant a La Marabunta i al seu equip de llum i de so, imitant una estrella del rock (i llençant un ninot inflable que s'ha passejat entre el públic) i reivindicant la feina d'un pallasso (a la seva salsa entre el públic) que reconeixia que s'acomiadava content si "marxeu una miqueta més feliços i amb més ganes d'abraçar". I sí, Guillem Albà i La Marabunta van picar pedra a l'inici de l'espectacle però van aconseguir que el públic acabés la tarda dempeus, ovacionant-los després d'haver "compartit una estoneta de vida. Celebrem i fem planassos". El més immediat de la banda, saludar i encaixar de mans amb els espectadors a l'entrada del teatre i fins al pati del Kursaal, on el cava esperava a tothom per brindar. "Ha estat una hora i mitja de desconnexió", li deia entusiasmada una espectadora al seu company. Guillem Albà l'hauria abraçat.

La curiositat

La falca que el públic del Kursaal escolta abans de cada espectacle tenia la veu del fotògraf manresà Jordi Preñanosa per celebrar, precisament, l'aniversari del teatre. Curiosament, l'espectacle de Guillem Alba i La Marabunta comença amb una altra que prohibeix pràcticament tot (fins i tot menjar meló a la nit) i que acaba convidant a riure. L'autèntic fil conductor de Jaleiu.