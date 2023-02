"Els auriculars em van caure amb l’esgarip que vaig fer per cridar alguna cosa semblant a “assalten el Congrés!”, mentre retopava a la sala de redacció el crit de Tejero, “todo el mundo al suelo!!!”, una inquietant ràfega de trets i un tabernari “se sienten, coño!!!”.

Amb aquestes paraules, Gonçal Mazcuñan i Boix, que el 23 de febrer del 1981 era director de Regió7, recorda com va viure l'intent de cop d'estat liderat pel coronel Tejero. El periodista ho relata en un article que acaba d'estrenar el portal de memòria històrica Memòria.cat, coincidint amb el 42è aniversari de l'efemèride, i on recull, també, com es va ser aquella jornada a la redacció del diari.

Amb el títol de "El primer 23-F", l'escrit de Mazcuñan explica que un cop escoltada la notícia per la ràdio, "el diari es va revolucionar". A més del que estava succeint a Madrid, a la redacció "també ens calia saber què passava a Manresa i a la resta del territori regiosetenc", relata, per detallar a continuació la mobilització defectius periodístics: "un redactor i un fotògraf a l’ambulatori (que encara no era CAP Bages) davant la comissaria de Policia; una altra parella a la carretera de Cardona per controlar si hi havia moviment a la caserna de la Guàrdia Civil, aleshores la totpoderosa 412 Comandancia, capitanejada del tinent coronel Rafael Navarro Chica; i del que passava a l’Ajuntament se n’encarregava un tot terreny com Xavier Domènech". L'edició es va tancar “excepcionalíssimament” a 2/4 de 3 de la matinada. El titular de portada: "La intentona, controlada".

El text es pot consultar a l'apartat “records personals” de Memoria.cat, on també hi ha escrits del també periodista de Regió7 Xavier Domènech, (23F a l’Ajuntament de Manresa) i d’Ignasi Perramon, aleshores regidor, (El meu 23-F).