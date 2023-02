Julia Gavarrete, del rotatiu 'El Faro' del Salvador, Xavier Aldekoa, de 'La Vanguardia', el fotoperiodista Santi Palacios i el periodista Martín Caparrós han estat els guanyadors dels Premis Ortega y Gasset de Periodisme, segons ha anunciat aquest dimecres l'organitzador dels guardons, el diari 'El País'. Gavarrete s'ha endut la categoria de millor història o investigació periodística pel treball 'Una família que no debe nada huye del Régimen de Excepción'. Explica la fugida d'una família del Salvador per la por a ser condemnada per un delicte del qual ja va ser absolta. Aldekoa, de la seva banda, ha obtingut el guardó de millor cobertura multimèdia per 'Río Congo. Un viaje desde las Fuentes a la desembocadura por el gran río de África'.

El treball d'Aldekoa consta d'un seguit de reportatges a partir d'un viatge amb vuit parades al llarg dels 4.700 quilòmetres del riu Congo. "Un relat ben estructurat en què tots els elements multimèdia s'integren a la perfecció", ha afirmat el jurat. Pel que fa a Palacios, el jurat li atorga el Premi Ortega y Gasset a la Millor Fotografia per una imatge presa a Butxa, a Ucraïna, per a la revista '5W'. Mostra diversos cossos estesos sobre la carretera, enmig de la invasió militar russa al país. Una instantània que "captura l'horror d'allò quotidià enmig d'una guerra" i que "transmet la desolació i cruesa de la contesa". En aquesta categoria, el jurat ha volgut fer una menció especial a tots els professionals que estan cobrint el conflicte d'Ucraïna, així com altres guerres. Finalment, el Premi Ortega y Gasset a la Trajectòria Professional ha recaigut en Martín Caparrós, periodista i escriptor argentí amb 48 anys de carrera en ràdio, televisió i premsa escrita. Ha publicat a mitjans com 'Clarín', 'New York Times', 'Internazionale' o 'El País'.