Jordi Roigé i Llorenç Rafecas han ideat Un Concert a la Casa Blanca, un muntatge teatral que rememora la conversa que el 1961 van mantenir Pau Casals i l’aleshores president nordamericà John F. Kennedy. Protagonitzada per Mingo Ràfols, Mercè Pons i el surienc Roc Esquius, com ja va avançar l'actor i dramaturg el gener en una entrevista a aquest diari, l’obra vol ser també un homenatge al mestre violoncel·lista en el 50è aniversari de la seva mort, segons han destacat aquest dimecres els seus impulsors. La producció s’estrenarà al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell el 25 de març. Seguidament, farà gira per almenys 35 poblacions en col·laboració amb la Xarxa de Teatres Ateneus. A partir de l’octubre, està previst que Un Concert a la Casa Blanca faci estada al Teatre Gaudí de Barcelona.

El productor Jordi Roigé ha celebrat que l’obra arribi als escenaris aquesta primavera, ja que el projecte es va gestar amb el director Llorenç Rafecas abans de la pandèmia i no ha estat fins ara que pot veure la llum. Des d’un inici, Roigé i Rafecas van "tenir clar" que confiarien en Mingo Ràfols, Mercè Pons i Roc Esquius per escenificar la conversa.

Productor i director han destacat aquest dimecres davant la premsa la "potència" de la trobada que Casals i Kennedy van mantenir el 1961, en el marc de la segona actuació que el músic feia a la Casa Blanca. "Eren dues persones molt potents, en un espai molt reduït, i es van trobar en un moment històric molt important", ha recalcat Rafecas, que ha precisat que l’obra es basa en alguns fragments reals.

Amb tot, Rafecas ha insistit que "la intenció no és fer cap imitació", sinó rememorar aquella trobada històrica "per a què el públic s’emocioni i reflexioni". Tant Roigé, com Rafecas i els actors han assegurat que l’obra és "plenament vigent" tenint en compte l’actual context geopolític internacional.

El director ha aplaudit que el muntatge teatral permet "recuperar dos autèntics líders internacionals" en un moment marcat per la guerra a Ucraïna, quan "falten líders idealistes que prediquin idees interessants i arrosseguin la gent cap a teories positives”.

En el paper de Kennedy, Roc Esquius ha definit l’obra com "un regal post pandèmia" i ha lloat especialment el potencial dels dos personatges principals. Al seu torn, Mingo Ràfols encarna Casals, i ha agraït que l’obra permeti resoldre el "gran desconeixement" que té bona part de la societat sobre la història del mestre violoncel·lista. Pel que fa al rol de Mercè Pons, l’actriu interpreta les diferents mullers de Kennedy i Casals.

Un Concert a la Casa Blanca s’estrenarà el 25 de març al Vendrell, en homenatge a la vila natal de l’artista. A data d’avui l’obra té tancades 35 actuacions a teatres d’ateneus d’arreu de Catalunya, on giraran durant tot aquest 2023, sense descartar incloure noves contractacions. De cara a l’any vinent, Roigé i Rafecas tenen previst traduir l’obra al castellà per dur-la a escenaris de diferents punts del territori espanyol. Preguntats per la possibilitat de traslladar l’obra al cinema o a la televisió, deixen la possibilitat oberta: "Les il·lusions hi són”.