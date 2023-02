El raper Lildami publica aquest dijous el seu tercer disc, ‘Dummy’ (Halley Records), l’àlbum “més lluminós, vitalista i alegre” de la seva trajectòria, en el qual mescla rap i pop. Cada disc, assegura el cantant en una entrevista amb l’ACN, reflecteix un estat d’ànim i ‘Dummy’ és una mostra del bon moment que viu el compositor. De fet, el disc arriba després d’un any molt important pel cantant amb l’èxit de la seva cançó ‘Supermercat’ o la presència al programa ‘Eufòria’ de TV3 com a jurat. Lildami segueix, sense dubtar-ho, amb la seva aposta pel rap i la música urbana cantada en català. “És plausible i sona de collons”, afirma.

El raper de Terrassa ha fet un joc de paraules amb el títol del disc. Més enllà que sona com el seu nom Lildami, ‘Dummy’ està inspirat en els ‘crash test dummies’, els ninots que fan servir les empreses automobilístiques per simular els accidents de cotxes i les seves conseqüències. “Són els encarregats de saber si una cosa és segura pels que després conduiran”. El cantant ho compara amb un sentiment que ha tingut i és que dins de l’escena urbana catalana li ha tocat caminar alguns passos que han servit perquè després els altres tinguin la porta més oberta. “En el món del rap en català, no hi havia grups que haguessin tocat en certs festivals, haguessin sonat a la ràdio o estiguessin en programes de televisió i ara hi ha precedents que això és possible”.

El raper afirma que cada disc reflecteix un moment vital. En el primer disc, ‘Flors mentre visqui’ (2019), i el segon, ‘Viatge en espiral’ (2021), confessa que estava bé, però que a la seva vida hi havia coses a polir. “Es nota que el segon disc va sortir en temps de pandèmia i era molt fosc”. Per contra, el nou àlbum reflecteix que està “en un moment molt feliç”, i creu que es nota. A ‘Dummy’, el cantant juga amb sonoritats noves perquè li agrada explorar en cada disc coses que no ha fet i que les cançons dels seus àlbums sorprenguin perquè no tenen res a veure les unes amb les altres.

Lildami assegura que ja no és la mateixa persona que va publicar els dos primers discos perquè li han passat coses diferents, escolta una altra música i té noves ambicions i influències. ‘Dummy’ és “un disc molt més lluminós, vitalista, alegre i de passar-s’ho bé”. No obstant això, creu que tots els tres discos i les maquetes que ha publicat tenen en comú el que anomena “l’essència Lildami”, que es tradueix en “molta ironia i conya, no prendre’s res en serio, i amb temàtiques que sorprenen una mica”.

El disc parla de l’amor o del medi ambient, fa una crítica social a ‘4 gats’, on hi col·labora Triquell, o a ‘Treu-m’ho tot’ parla de si es pot comprar la felicitat com si fos un producte. Lildami també fa una crítica a les xarxes socials a ‘M’és igual’, l’últim avançament que va publicar del disc. Al tema, fa un crit en contra de les xarxes socials i proclama que no li importa el que la gent publiqui a les xarxes, les seves fotos falses i els seus moments d’eufòria artificial.

Creu que l’equilibri a les xarxes socials és que “no et passin factura mentalment” i que “no et controlin”. Tot i això, indica que li interessa molt com funcionen les tecnologies i no només per la seva feina sinó per interès personal. “Les xarxes socials tenen una part dolenta, però ja seria queixar-se de vici”.

El risc

A Lildami li agrada el risc i s’allunya de les idees preconcebudes sobre com fer un disc, una cançó, un videoclip o la forma com s’ha de promocionar un nou treball discogràfic. “Si em passa una idea pel cap, per què no fer-la?”, es pregunta. Posa com a exemple que cuida molt el merchandising. Els vídeo lyrics per exemple estan fets amb intel·ligència artificial.

El nou disc no es publicarà en un format de CD físic, sinó que vendran unes planxes de fusta, de la mida més gran d'un cds habitual, que serviran per muntar a mode de maqueta, la cara d'un ‘Dummy’ i quan gires el nas, s’aixeca el cap i mostra un codi QR que portarà a un web, en la qual s’allotjaran les cançons per descarregar, algun tema instrumental, imatges i continguts exclusius. “El més interessant és que al web jo podré anar afegint material o propostes”.

Cantar en català

Lildami segueix apostant 100% per cantar en català i pensa que és positiu que els joves si volen cantar tinguin cantants o grups amb qui emmirallar-se. “Hi ha diversos grups que canten en català i estan funcionant”. Veu superada aquella idea que ningú escolta rap cantat en català perquè actualment “la gent ho està consumint. A més, és plausible i sona de collons”.

Es mostra sorprès que hi ha pocs artistes de Madrid o de fora de Catalunya que s’hagin interessat per “la moguda musical” que hi ha en aquests moments a Catalunya. De fet, es mostra obert a fer col·laboracions amb músics en castellà i ell cantant en català. Entre d’altres, creu que encaixa molt amb conceptes i estil amb Recycled J., amb qui li agradaria col·laborar.

Com és habitual, Lildami s’ha rodejat per tirar endavant el nou àlbum de Genís Trani a les mescles i de Sr.Chen, Àlex Pérex, Pau Romero, Scotty DK i Arnau Vallvé a les produccions.

“Peus a terra”

Lildami va ser l’any passat membre del jurat del talent show 'Eufòria’ de TV3. També ha estat el primer raper que va sonar a les emissores musicals catalanes des que el 2019 va publicar ‘Flors mentre visqui’. La cançó ‘Supermercat’, inclosa també al nou àlbum, va ser la més radiada de 2022 a Catalunya, segons el rànquing que elabora l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Audiovisuals Catalans i va ser el clip en català més vist de l'any a la plataforma YouTube, amb 1.006.100 visualitzacions.

Tot i aquests èxits, Lildami té “els peus a terra” i sap on està perquè, explica, ha fet un camí i una pujada molt esglaonada. “Vaig començar traient música i que m’escoltessin cinc persones, després 100, 1.000, i això fa que sigui esglaonat”.